Oekraïne houdt hoop op achtste finale in leven door zwaarbevochten overwinning op Slowakije

Oekraïne heeft zich knap hersteld van de nederlaag tegen Roemenië en maakt nog volop kans om de volgende ronde te bereiken. Slowakije kwam al vroeg op voorsprong via Ivan Schranz, maar zakte hierna ver terug. Oekraïne draaide het duel in de tweede helft om dankzij doelpunten van Mykola Shaparenko en Roman Yaremchuk.

Slowakije had in de eerste groepswedstrijd in poule E een verrassende 1-0 overwinning op België geboekt en konden zich bij een gunstig resultaat tegen Oekraïne plaatsen bij de laatste zestien. Oekraïne had zijn eerste duel met 3-0 verloren van Roemenië en dat kwam hard aan bij de Oekraïners. Bondscoach Rebrov had een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself waaronder het passeren van Real Madrid-doelman Andriy Lunin, die in het eerste duel een aantal keer opzichtig in de fout ging. Hij moest pas op de plaats maken voor Anatoliy Trubin, die onder contract staat bij Benfica.

Artikel gaat verder onder video

De Slowaken begonnen sterk aan het duel en zorgden ervoor dat Trubin zich een aantal keer knap kon onderscheiden. Zo kreeg Slowakije kansen via Lukas Haraslin, Ivan Schranz en Feyenoorder David Hancko maar telkens zat Trubin ertussen. Uiteindelijk viel de openingstreffer toch en het was opnieuw Schranz die net als tegen België scoorde. Oekraïne stond te slapen bij een ingooi en de bal kon voorgegeven worden op Schranz die ontsnapt was aan de aandacht van Oleksandr Zinchenko en kon binnenkoppen. Oekraïne kwam hierna steeds meer in de wedstrijd te zitten en kreeg een aantal grote kansen op de gelijkmaker. Zo raakte het de paal via Oleksandr Tymchyk waarna een scrimmage volgde, waarin de bal er maar niet in wilde gaan. Vervolgens waren ook Mykhailo Mudryk en Artem Dobvyk dichtbij een goal, maar Martin Dubravka bleek een grote sta in de weg.

Oekraïne kwam sterk uit de kleedkamer en krijg al na enkele minuten een mogelijkheid via Dovbyk die zijn hoofd net niet goed tegen een voorzet aan kon zetten. Even later viel de gelijkmaker alsnog, toen Zinchenko de bal laag voorgaf op de vrijstaande Mykola Shaparenko, die laag afdrukte in de korte hoek. Oekraïne bleef hierna de betere ploeg, maar het had moeite met het creëren van grote kansen. Voor de Slowaken, en voor de Feyenoord-supporters, kwam er nog een flinke smet op de middag. David Hancko greep bij een aanname naar zijn lies en moest zich met een spierblessure laten wisselen. Een kwartier voor tijd leek Oekraïne een grote kans te krijgen, maar Roman Yaremchuk gaf de bal slecht af waardoor Mudryk in een te moeilijke hoek terecht kwam waaruit de paal nog geraakt werd. Yaremchuk maakte zijn slechte pass ruimschoots goed door tien minuten voor tijd op zeer knappe wijze de 2-1 binnen te tikken. Hij controleerde een lange pass met een mooie aanname en tikte de bal vervolgens precies hard genoeg net langs Dubravka op. In de blessuretijd kreeg Slowakije nog een kans op de gelijkmaker toen Denis Vavro de bal voor zijn voeten kreeg, maar de Slowaak maaide volledig langs de bal en schoot een gat in de lucht.

Door de overwinning maakt Oekraïne nog kans op het bereiken van de laatste zestien. Het zal daarin hoogstwaarschijnlijk een resultaat moeten halen tegen de Belgen die morgen in actie komen tegen Roemenië. Ook Slowakije maakt nog kans als zij een resultaat halen in de laatste wedstrijd tegen Roemenië. Alles kan nog gebeuren in poule E.

