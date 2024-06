‘Ontevredenheid bij Frankrijk neemt toe: Deschamps niet te spreken over 136-voudig international’

Didier Deschamps is niet te spreken over de rol die tot op heden vervult binnen de Franse nationale ploeg op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde L’Équipe verwijt Deschamps zijn spits een ‘gebrek aan toewijding’ en zou de bondscoach tegen zijn directe omgeving hebben gezegd niet te geloven dat de topscorer aller tijden van Les Bleus het niveau omhoog kan brengen.

Frankrijk werd in de aanloop naar de start van het EK in Duitsland genoemd als een van de topfavorieten voor de eindzege, maar de wereldkampioen van 2018 stelt vooralsnog teleur. De ploeg van Deschamps had een eigen doelpunt nodig om te kunnen winnen van Oostenrijk, speelde doelpuntloos gelijk tegen het Nederlands elftal en kon vervolgens ook niet winnen van Polen (1-1). De Fransen plaatsten zich zodoende als nummer twee voor de achtste finales, waarin de ontmoeting met buurland België op het programma staat.

Nu klinken er dus ook serieuze geluiden dat Deschamps niet tevreden is met de rol van Giroud. De centrumspits was tijdens het Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland nog basisspeler, maar moet in Duitsland vooralsnog genoegen nemen met een reserverol. Hij heeft zijn trainer tot op heden niet kunnen overtuigen om hem wél te laten starten. Giroud zou niet aan de kritiek van zijn trainer zijn ‘ontsnapt’. “L’Équipe meldt dat Deschamps de spits privé heeft uitgedaagd vanwege zijn gebrek aan toewijding aan het nationale team. De manager zou zijn directe omgeving ook hebben verteld dat hij niet gelooft dat Giroud in staat is de groep te tillen”, wordt de sportkrant geciteerd door Get Football News France.

Giroud is op zijn beurt ontevreden over zijn speeltijd. De topscorer aller tijden van de Franse nationale ploeg kwam tegen Oostenrijk als invaller binnen de lijnen en hoopte door het uitvallen van Kylian Mbappé op een basisplaats tegen Nederland, maar moest ook in de tweede groepswedstrijd genoegen nemen met een invalbeurt. Tegen Polen kreeg hij een half uur speeltijd van Deschamps, maar kon hij niet voorkomen dat Frankrijk voor de tweede keer op rij punten liet liggen. Frankrijk lijkt zich overigens geen zorgen te hoeven maken. De huidige situatie zou Giroud hebben gemotiveerd om extra fysieke arbeid af te leggen in een poging zichzelf te ‘pushen’ naar het niveau dat Deschamps van hem vraagt.

