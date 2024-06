Opstelling Frankrijk: géén Mbappé tegen Oranje, Deschamps lijkt systeem om te gooien

De opstelling van Frankrijk voor het EK-duel tegen het Nederlands elftal is bekend. De veelbesproken maakt geen deel uit van de basiself van bondscoach Didier Deschamps, die zijn systeem lijkt te wijzigen door het ontbreken van zijn absolute sterspeler.

Voorafgaand aan het duel was de grote vraag bij alles en iedereen of Mbappé aan de aftrap zou verschijnen. De Franse steraanvaller brak in het openingsduel met Oostenrijk, dat eindigde in een 0-1 overwinning, zijn neus na een botsing met tegenstander Kevin Danso. Mbappé trainde de afgelopen dagen met een masker, maar het was tot het laatste moment onduidelijk of hij wel of niet in de basis zou kunnen beginnen.

Deschamps kiest ervoor om achterin geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de wedstrijd tegen Oostenrijk, die eindigde in een 0-1 overwinning. Dat betekent dat AC Milan-keeper Mike Maignan opnieuw het doel verdedigt en dat het centrum van de verdediging wordt gevormd door Dayot Upamecano en William Saliba, terwijl Jules Koundé en Theo Hernández op de backposities gehandhaafd blijven.

Op het middenveld en in de aanval wordt er wél het één en ander veranderd, door het ontbreken van Mbappé. Deschamps kiest voor een 4-4-2-formatie, een verandering ten opzichte van het 4-2-3-1-systeem waarmee Oostenrijk aan de kant werd geschoven. N'Golo Kanté en Aurélien Tchouaméni vormen het controlerende blok, terwijl Ousmane Dembélé en Adrien Rabiot als rechts- en linkshalf starten. Voorin vormen Antoine Griezmann en Marcus Thuram de tweemansvoorhoede.

Opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouamnéni, Rabiot; Thuram, Griezmann

