Opstelling Nederland: Koeman gooit opstelling om om ruimte te maken voor één speler

De opstelling van het Nederlands elftal voor de EK-wedstrijd tegen Frankrijk is bekend. Bondscoach Ronald Koeman voert een wijziging door ten opzichte van de gewonnen openingswedstrijd tegen Polen. start in de basis.

Tactisch komt het er anders uit te zien bij Nederland, Frimpong speelt als rechtsbuiten, de plek waar Xavi Simons stond opgesteld tegen Polen. Simons verhuist naar de plek van nummer 10. Daar stond Reijnders tegen Polen, maar die schuift naar achteren en neemt plaats naast Jerdy Schouten. Daardoor wordt Joey Veerman geslachtofferd.

Artikel gaat verder onder video

Frimpong maakte in de laatste twee oefeninterlands in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland een sterke indruk. Vooral in de wedstrijd tegen Canada liet hij zien van grote waarde te kunnen zijn voor Oranje. Met een doelpunt en een assist had hij een groot aandeel in de 4-0 overwinning. Frimpong leek zich misschien wel in de basis te hebben gespeeld, maar Koeman koos in de eerste groepswedstrijd ‘gewoon’ tegen Denzel Dumfries. De vleugelverdediger van Internazionale verschijnt ook tegen Frankrijk aan de aftrap, oftewel: Frimpong en Dumfries gaan samen de rechterflank bestrijken.

Veerman maakte een sterke indruk in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland, maar was tegen Polen ongelukkig. Koeman haalde Veerman na een uur al naar de kant. Wijnaldum verving hem en er werd rekening gehouden met een basisplek tegen Frankrijk voor de routinier, maar die komt er niet. Afgezien van Frimpong houdt Koeman vast aan dezelfde namen als tegen Polen. De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint om 21.00 uur in de Red Bull Arena in Leipzig. Beide ploegen weten dat een overwinning nagenoeg een garantie is op een plek in de achtste finale.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

