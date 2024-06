Grote zorgen om Oranje: ‘Ik raad De Jong aan om eens met Koeman te praten’

Het Nederlands elftal hoopt vrijdagavond een grote stap richting de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar moet dan wel zien af te rekenen met topfavoriet Frankrijk. Om dat te bewerkstelligen wijzigt Ronald Koeman zijn opstelling mogelijk op twee posities. De mogelijke basisplaats voor leidt echter tot verbaasde en zorgelijke reacties onder de Oranje-supporters.

Koeman baarde opzien door Wijnaldum eerder dit kalenderjaar bij de selectie te halen voor de interlands tegen Schotland en Duitsland. De middenvelder was een paar maanden eerder verhuisd naar Saudi-Arabië na een mislukt avontuur bij Paris Saint-Germain. Koeman wilde Wijnaldum in de aanloop naar het EK echter graag nog een keer van dichtbij aan het werk zien en raakte zodanig overtuigd dat hij hem selecteerde voor het eindtoernooi in Duitsland. Wijnaldum moest het tegen Polen nog doen met een korte en zeer teleurstellende invalbeurt, maar lijkt tegen Frankrijk aan de aftrap te verschijnen.

Naast Xavi Simons verdwijnt mogelijk ook Joey Veerman uit de basiself van Koeman. Veerman speelde een ongelukkige wedstrijd tegen de Polen en moet volgens verschillende media plaatsmaken voor Wijnaldum. “Als dit zo is raad ik Nigel de Jong (technisch directeur bij de KNVB, red.) aan om eens met Koeman te praten, want dit is niet te rechtvaardigen na Wijnaldum zijn optredens”, zo schrijft een bezorgde Oranje-suppoter op X. Hij is zeker niet de enige die zijn vraagtekens plaatst bij de mogelijke basisplaats voor Wijnaldum. “Wijnaldum werd tegen Polen niet gevonden door zijn teamgenoten én kan het niet belopen. Dat betekent dat je bij rust 2-0 achter staat en Veerman er twintig minuten voor het eind in komt. Een selectie om kampioen te worden en een bondscoach die zijn best doet om dat te voorkomen”, zo klinkt het.

Wijnaldum was in maart bij zijn rentree in het Nederlands elftal meteen trefzeker tegen Schotland, maar kwam voor de rest niet veel in het spel voor. Dat was een paar weken geleden in de interland tegen Canada niet anders. Wijnaldum had een basisplaats, maar slaagde er niet in zijn stempel te drukken. Ook tijdens zijn invalbeurt tegen Polen kon hij geen potten breken, al maakte hij met zijn loopactie wel ruimte voor Wout Weghorst, die de winnende binnen kon schieten. “Wat ziet die Koeman erin? Ook de laatste twee potjes bewijzen: Wijnaldum kan niet meer” en “ik ben verbaasd dat Wijnaldum toch steeds weer bij hem uitkomt”, zijn andere reacties op de mogelijke verrassende keuze van Koeman.

De ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdagavond om 21.00 uur. De winnaar komt op zes punten en kan daarmee de achtste finales zo goed als niet meer ontgaan.

