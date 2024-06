Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Deschamps wijst verrassende Mbappé-vervanger aan

Het meespelen van bij Frankrijk in de kraker tegen het Nederlands elftal is al dagen onderwerp van gesprek, maar L’Équipe verwacht dat de aanvoerder in elk geval niet aan de aftrap verschijnt. Mbappé brak maandag tegen Oostenrijk zijn neus en wil zelf heel graag spelen, maar de Franse bondscoach Didier Deschamps laat hem vermoedelijk niet starten. Dat maakt de weg vrij voor .

Frankrijk boekte afgelopen maandag een zwaarbevochten zege op Oostenrijk, maar in de nasleep van dat duel ging het vooral over de gezondheid van Mbappé. De aanvaller brak in de tweede helft bij een botsing zijn neus en direct gingen er geluiden rond dat hij het restant van de groepsfase aan zich voorbij moest laten gaan. Maar dat lijkt niet het geval te zijn. De NOS bracht donderdagavond naar buiten dat Mbappé vrijdag dolgraag in actie wil komen tegen het Nederlands elftal. De kersverse nieuwe ster van Real Madrid testte op de laatste training een masker uit, wat erop zou moeten wijzen dat hij in de tweede groepswedstrijd ‘gewoon’ zijn opwachting kan gaan maken.

Artikel gaat verder onder video

Maar volgens L’Équipe gaat dat in elk geval niet als basisspeler gebeuren. Het Franse medium verwacht dat Deschamps met een versterkt middenveld gaat aantreden tegen Oranje. N’Golo Kanté, de grote uitblinker tegen Oostenrijk, Adrien Rabiot en Antoine Griezmann worden naar alle waarschijnlijkheid vergezeld door Tchouaméni. De middenvelder van Real Madrid moest in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk nog genoegen nemen met een reserverol. Volgens L’Équipe speelt Rabiot vrijdagavond in de rol van Blaise Matuidi, de lopende middenvelder op links tijdens het voor Frankrijk succesvol verlopen Wereldkampioenschap van 2018 in Rusland.

De voorbije dagen ontstonden er ook achterin zorgen bij Frankrijk. Dayot Upamecano, William Saliba en Theo Hernández lieten allemaal de groepstraining van woensdag aan zich voorbij gaan, maar lijken ‘gewoon’ fit genoeg te zijn voor een basisplaats tegen Nederland. Zij worden in elk geval allemaal aan de aftrap verwacht. Het doel wordt verdedigd door Mike Maignan en Jules Koundé completeert de achterhoede. Voorin behouden Ousmane Dembélé en Marcus Thuram hun basisplaats. Deschamps heeft als vervanger van Mbappé ook Olivier Giroud en Randal Kolo Muani achter de hand, maar lijkt dus te kiezen voor extra controle op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Thuram, Griezmann.

