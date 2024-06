Oranje jaagt experts op de kast met vlucht naar Duitsland: 'Het is écht tenenkrommend'

Het Nederlands elftal is op dinsdagmiddag per vliegtuig naar Duitsland vertrokken, waar het Europees kampioenschap op de planning staat. Vanuit Rotterdam is het zo’n zes uur met de auto naar het hotel in Wolfsburg. De spelers hadden makkelijk met de bus kunnen gaan, zo zeggen verschillende mensen. De actie van Oranje zorgt voor grote onvrede bij Joris Melkert van de TU Delft, maar ook de milieuorganisatie Milieudefensie is hier niet van gediend.

“Vliegen op zulke korte afstanden zou je eigenlijk niet moeten willen”, vertelt de expert in gesprek met RTL Nieuws. “Als je voor het toernooi nou de oceaan over moest steken, dan was vliegen wel te verdedigen, maar naar Wolfsburg...? Ik begrijp dat niet zo goed. Zo ver is dat niet. Tijdwinst kan er nauwelijks zijn.”

Een woordvoerder van de KNVB heeft uitgelegd dat het wél veel tijd zou schelen om met de bus naar het hotel in Wolfsburg te vertrekken. “De reis vanuit Rotterdam naar Wolfsburg zou per bus ruim zes uur duren.” Melkert heeft het idee dat vliegen ook veel tijd kost. “Je moet eerst naar de luchthaven rijden, spullen inchecken, boarden… De vlucht zelf is slechts een half uurtje, maar al die andere dingen kosten tijd. Bovendien moet je van de luchthaven in Wolfsburg ook weer met een bus naar het hotel.”

Milieudefensie vindt het ook geen toffe actie van de KNVB. “Dat de KNVB midden in de klimaatcrisis ervoor kiest het Nederlands elftal met het vervuilende vliegtuig 400 kilometer naar Duitsland te laten vliegen, is natuurlijk tenenkrommend. Een treinreis levert weer hele andere obstakels op, vooral op het gebied van logistiek en veiligheid.

