Pascal Jansen heeft bijna vijf maanden na vertrek bij AZ een nieuwe club

Pascal Jansen staat bijna vijf maanden na zijn ontslag bij AZ voor een nieuwe uitdaging. De Nederlander werd eerder dit kalenderjaar nog in verband gebracht met een overstap naar Spartak Moskou, maar heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Ferencváros. Jansen heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan de Hongaarse topclub.

Na het omstreden ontslag van Arne Slot in december 2020 schoof AZ Jansen naar voren als diens vervanger. Jansen was in de jaren ervoor werkzaam als assistent, maar kreeg na het vertrek van Slot dus de verantwoordelijkheid over de hoofdmacht. Hij loodste AZ tijdens zijn eerste halfjaar als hoofdtrainer naar de derde plaats, maar tijdens zijn eerste volledige seizoen kwam de ploeg niet verder dan de vijfde plek. De Alkmaarders revancheerden zich in 2023, toen ze op slechts twee punten van nummer drie Ajax eindigden en in de UEFA Conference League op een naar na de finale bereikten.

Artikel gaat verder onder video

AZ en Jansen kenden een prima start van het afgelopen seizoen, maar slaagden er niet in die een passend vervolg te geven. De Alkmaarders vlogen eruit in Europa en in de KNVB Beker hadden ze alle moeite de amateurs van Quick Boys te verslaan. De clubleiding trok na de zwaarbevochten zege op de ploeg uit Katwijk z’n conclusies en besloot de samenwerking met Jansen te beëindigen. De hoofdtrainer zat vervolgens een aantal maanden zonder club. Hij werd in de tussentijd wel in verband gebracht met Ajax en Feyenoord, maar vertelde vorige maand in het programma Studio Voetbal eerlijk dat hij door beide Nederlandse topclubs niet is benaderd.

Jansen werd in de tussentijd ook gelinkt aan onder meer Spartak Moskou, maar het Hongaarse Ferencváros wordt dus zijn nieuwe club. Dat meldde Fabrizio Romano donderdagmiddag en Jansen schittert inmiddels ook op de clubsite. Ferencváros is de absolute topclub van Hongarije. De club is recordkampioen en kroonde zich ook in het afgelopen seizoen op grote afstand van de achtervolgers tot landskampioen. De voorsprong op nummer twee Paksi SE bedroeg liefst zestien punten.

🚨🇭🇺 Dutch manager Pascal Jansen has just signed in as new Ferencvaros manager in Hungary.



Deal valid until June 2026, agreement sealed. pic.twitter.com/ox2m88ndv2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

