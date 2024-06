Pierre van Hooijdonk heeft zijn twijfels over Cristiano Ronaldo: ‘Je krijgt op je donder als je het niet doet’

Analist Pierre van Hooijdonk betwijfelt of nog wel de eerste spits van het Portugese elftal moet zijn. De 39-jarige spits werd in het duel tussen Portugal en Tsjechië (2-1) veelvuldig gezocht door zijn ploeggenoten en was daarmee volgens de analist een ballast voor zijn team.

"Hij is het icoon van het Portugese voetbal, maar tegelijkertijd is hij ook de achilleshiel”, aldus Van Hooijdonk, die van mening is dat het ook verlammend werkt. “We hebben een aantal situaties gezien dat spelers van Portugal in de situatie komen waarin Ronaldo helemaal niet de beste oplossing is. En men zoekt hem dan toch wel. Dat dwingt hij af”, aldus Van Hooijdonk in zijn analyse bij NOS Studio Fußball.

"En waarschijnlijk krijg je ook op je donder als je het niet doet”, beseft hij. “Maar je kunt je ook afvragen of hij nog de eerste spits van Portugal moet zijn. Gonçalo Ramos zit daarachter, en die heeft het op het WK in Qatar ook hartstikke goed gedaan", wijst Van Hooijdonk naar de spits van Paris Saint-Germain.

Van Hooijdonk denkt dat ‘de nieuwe coach' (Roberto Martínez, red.) geen onvrede wil met de Portugese ster. “Hij wil één ding niet: ruzie krijgen met Ronaldo. En hij gaat dan toch voor Ronaldo kiezen. En hij maakt altijd wel zijn goaltjes." Vooralsnog was Ronaldo 130 maal trefzeker in 208 interlands voor de Portugese ploeg.

Presentator Sjoerd van Ramshorst haakt in en herinnert Rafael van der Vaart eraan dat hij voor de wedstrijd zei dat als je Ronaldo meeneemt naar het EK, dat hij ook in de basis moet starten. "Dan moet je hem gewoon zeggen: 'Blijf thuis'. Als je hem meeneemt, dan moet je hem opstellen. Want hij kan daar niet mee omgaan, met reserve zitten."

