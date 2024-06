Ploeterend Engeland komt tegen Slovenië niet verder dan gelijkspel, maar grijpt wel groepswinst

Met een 0-0 gelijkspel tegen Slovenië heeft Engeland zich als groepswinnaar gekwalificeerd voor de knockout-fase van het EK. In de eerste helft kroop Engeland stukje bij beetje naar voren, waarna de ploeg van Gareth Southgate in de tweede helft enkele grote kansen kreeg. Een doelpunt bleef echter uit. Slovenië eindigt op plaats drie, maar is ook reeds zeker van de volgende ronde.

Bij het Engelse elftal loopt het de laatste wedstrijden stroef, waardoor de internationals de laatste dagen de nodige kritiek te verduren kregen. Desondanks is de ploeg reeds zeker van kwalificatie en kon met een gelijkspel tegen Slovenië mogelijk de groepswinst gepakt worden. Tegen de ongewijzigde Groene Draken koos Southgate voor Conor Gallagher op het middenveld. De 24-jarige middenvelder stond vaak hoog op het veld geposteerd en kwam daardoor in de beginfase nauwelijks aan de bal. Engeland tikte de bal namelijk net als in eerdere wedstrijden veelvuldig achterin rond. Daarnaast was de ploeg te statisch en werden belangrijke spelers als Harry Kane en Jude Bellingham vakkundig geschaduwd door de Sloveense verdediging.

De ploeg van Matjaz Kek loerde ondertussen op fouten bij de Engelsen, die in de beginfase veelvuldig gemaakt werden. Ballen vlogen soms zonder reden over de zijlijn en goede communicatie was soms ver te zoeken. Uit de resulterende counters kwamen Slowaakse spitsen Benjamin Sesko en Andrez Sporar beide tot één matige kans, wat bij betere passing in de eindfase meer had kunnen zijn. Engeland leek even later een lesje in effectiviteit te geven toen Bukayo Saka na een paar prachtige passes de openingstreffer binnentikte, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Zodoende stonden de Three Lions na een kwart wedstrijd op 73% balbezit, maar nul schoten.

Bij rust had de ploeg van Southgate inmiddels zes pogingen gedaan om Jan Oblak te verschalken. Kane nam zijn ploeg bij de hand door zich veelvuldig uit te laten zakken en door ruimtes achter het Sloveense middenveld werden de flanken gemakkelijker bereikt. De grootste kans was voor Phil Foden, maar zijn poging werd door de keeper van Atlético Madrid eenvoudig uit de hoek geplukt. Zijn manschappen probeerden nog wel te counteren en waren via back Zan Karnicnik tweemaal dreigend, maar stonden bij langdurig balbezit van de Engelsen soms met z’n negenen om het eigen strafschopgebied geposteerd.

In de tweede helft kwamen de Slovenen nauwelijks meer van eigen helft af. Engeland had de teugels stevig in handen en kwam steeds dichter bij de openingstreffer. Jude Bellingham had deze in minuut 55 eigenlijk moeten maken, maar vergat een hoge bal op zo’n vijf meter van het doel aan te nemen. Even later kopte John Stones de bal richting de hoek, maar stond Sesko op de lijn een treffer in de weg. Engelse kansen bleven daarna echter lang uit; de ploeg van Southgate ging weer terug naar veel getik over en weer. Er werden op de vleugels weliswaar de nodige acties ingezet, maar de Sloveense verdediging hield geconcentreerd stand. Met het gelijkspel en de 0-0 uitslag bij Denemarken - Servië waren tussen de Slovenen en Denen alle punten en doelpunten gelijk. Omdat ook het aantal gele kaarten gelijk was, moest er gekeken worden naar de Europese Kwalificatie-ranglijst, op basis waarvan Slovenië de nummer drie van de poule is.