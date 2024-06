Van der Vaart weet niet wat hij ziet: 'Toen was ik er klaar mee, dat kan toch niet?'

Rafael van der Vaart is geschrokken van het optreden van in de wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Zwitserland boekte afgelopen zaterdag nog een 3-1 overwinning op Hongarije, maar kwam woensdagavond tegen de Schotten erg matig voor de dag en mocht uiteindelijk blij zijn met een gelijkspel (1-1). Ook Xhaka slaagde er niet in zijn stempel te drukken.

Bayer Leverkusen telde afgelopen zomer vijftien miljoen euro neer voor de komst van Xhaka, wiens eerst eerste seizoen onder leiding van Xabi Alonso meteen een groot succes werd. De Zwitser kroonde zich als basisspeler tot kampioen van Duitsland, won de DFB-Pokal én bereikte de finale van de Europa League. Xhaka meldde zich dan ook vol vertrouwen bij de Zwitserse nationale ploeg, die na de overwinning op Hongarije tegen Schotland een plek bij de laatste zestien had kunnen veiligstellen. Maar na een zeer teleurstellend optreden mochten Zwitserland en Xhaka blij zijn met een punt.

Artikel gaat verder onder video

Ook de middenvelder van Bayer Leverkusen legde een teleurstellende prestatie op de mat. Van der Vaart is geschrokken van diens optreden. “Hij was echt zó slecht, zo slecht heb ik hem zelden gezien. Wat ik al zei: in die finale (Conference League, 3-0 nederlaag tegen Atalanta Bergamo) was hij ook al heel matig”, zei Van der Vaart na afloop van de ontmoeting tussen Schotland en Zwitserland in NOS Studio Fußball. “Echt gewoon helemaal niet zichzelf. Alles fout, langzaam. Foute passes. Hij is ook helemaal niet in beeld geweest. Dat zeg ik vaak. Dan wordt zo’n gozer neergezet als een geweldige leider, maar het is eigenlijk heel simpel: als je goed speelt dan ben je al snel een goede leider als je die band om hebt. Maar vandaag was het…”, verzuchtte Van der Vaart.

De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur toont aan de hand van beelden uit de wedstrijd de slechte avond die Xhaka had. Voor Van der Vaart was het dieptepunt een moment halverwege de tweede helft. Xhaka wilde een teamgenoot over korte afstand aanspelen, maar zijn pass was onzuiver en rolde hard over de achterlijn. “Toen was ik er klaar mee. Dat kan toch niet?”, aldus Van der Vaart.

Hoewel Zwitserland en Xhaka dus een slechte avond kenden, hielden ze wel een belangrijk punt over aan het duel met de Schotten. Zwitserland komt daardoor op vier punten en heeft een ticket voor de achtste finales met één hand vast. Zondagavond wacht de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland, dat dankzij twee opeenvolgende zeges als eerste land geplaatst is voor de knock-outfase.

