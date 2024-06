Boulevard: Brobbey zoent realityster en stuurt de volgende dag bizarre DM op Snapchat

Realityster Shirley Cramer (27) doet in de podcast Loslopend Wild een boekje open over een feestje waarop ze Ajax- en Oranje-aanvaller tegen het lijf liep. De Rotterdamse, die je zou kunnen kennen van een breed scala aan tv-programma's, onthult onder meer hoe de 21-jarige Brobbey haar zoende en zich een dag later met een opmerkelijke tekst in haar DM's op Snapchat meldde.

Cramer was de afgelopen jaren te zien in kijkcijferkanonnen als Echte Meiden in de Jungle, Ex on the Beach, First Dates en Temptation Island. In de podcast, waarin ze in gesprek gaat met Lesley Versprille, ook bekend van Ex on the Beach, komt het feestje waarop Brobbey en een aantal andere, niet bij naam genoemde voetballers aanwezig waren.

"Ik kreeg een uitnodiging voor een end of the season EK-voetbalparty, ofzo", legt Cramer uit. "Voetballers die nu op het EK spelen, die hadden dus een afscheidsfeest in Amsterdam. Het was een high end luxury secret party op een geheime locatie, met artiesten en voetballers. Ik dacht: ik ga me nu toch eens even naar een chic feest", zegt de realityster, die echter bedrogen uitkwam. "Ik kom daar aan op dat feest en ik zie alleen maar straatratten en droeftoeters. Het waren aardige meiden hoor, maar ik was de enige zonder BBL (brazilian butt lift, red.) nog, daar."

'Van mijn neuspunt tot mijn kin'

Vervolgens onthult Cramer hoe Brobbey zich tegenover haar gedroeg op het feest. "Hij had mij gevraagd, maar die vind ik dus niet zo heel knap ofzo." "Nee", beaamt Versprille, die en passant vertelt dat de Ajacied ook in háár DM's staat. "Mijn vriendinnen gingen naar de wc, ik zat te wachten op een bankje", vervolgt Cramer. "Komt die Brobbey aangelopen, geeft hij me zó een kus bovenop mijn mond, met zúlke grote lippen. Hij overvalt mij in één keer enorm met die grote kusmond van hem. Dat mondje van mij verdween tot aan zijn strot, achterin zijn keel. Ik was nat van mijn van mijn neuspunt tot mijn kin. Ik schrok, dus ik zei 'Doe eens normaal man, gek' en heb hem nog een duw gegeven ook." Versprille denkt dat haar gesprekspartner beter had moeten weten: "Je was eigenlijk gewoon uitgenodigd in de hoop dat al die voetballers je een keer konden neuken. Dat was de reden dat je daar was, niet dat die voetballers dachten: 'Dat is wifey material.'"

Bizarre DM

Cramer besloot vervolgens het feestje te verlaten en (boos) terug te keren naar de hotelkamer die ze speciaal voor het feestje geboekt had. De volgende dag zocht Brobbey echter opnieuw contact: "Hij had ook nog z'n Snap in m'n telefoon gezet, maar ik had daar niet op gereageerd. Toen stuurde hij de volgende dag 'Reageer als ik tot jou praat' naar mij. Toen kreeg ik dus helemáál de pleuris ervan."

