Van der Gijp ziet zwakte bij Oranje: ‘Er zit totaal geen diepgang in’

René van der Gijp is niet onder de indruk van de buitenspelers van Oranje. De oud-voetballer is van mening dat deze posities bij Nederland op een te eenzijdige manier worden ingevuld en wijst naar Spanje als voorbeeld.

“Die twee buitenspelers van de Spanjaarden, die kunnen alle kanten op”, begint Van der Gijp in Vandaag Inside Oranje. “Die gaan diep zonder bal, ze gaan diep met bal, binnendoor, buitenom. Die van ons komen alleen maar in de bal. Er zit totaal geen diepgang in. Er is er nooit eens een die zegt: ‘Ik trek die sprint, kijken wat er gebeurt’. Doen ze niet.”

Over de kansen van Oranje op het toernooi is de oud-voetballer wel te spreken. “Ik ben een heel positieve jongen. Het is een toernooi, het was geen leuke wedstrijd om naar te kijken, maar je hebt een punt en als je de volgende wedstrijd wint, ben je gewoon door. In een toernooi maakt dat totaal niet uit.”

Waar Nederland geen goede pot speelde, kan datzelfde ook over de Fransen worden gezegd, zo vindt Van der Gijp. “Van beide kanten was het niet echt… Ze wilden best wel een doelpunt maken, maar het was niet echt alsof de druk er echt op zat om het te doen. Griezmann had wel twee keer pech, dat die bal niet lekker uit de stuit kwam”, besluit hij.

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.