'Zijn ze in Nederland opgelucht? Jullie moeten je meer zorgen maken'

denkt dat er in Nederland te makkelijk wordt gedacht over Roemenië als tegenstander tijdens de achtste finales van dit EK. De beide landen staan aankomende dinsdag tegenover elkaar.

Dragusin is een van de leiders van de huidige Roemeense ploeg, ondanks zijn jonge leeftijd van 22 jaar. De centrale verdediger heeft duidelijk talent: hij werd afgelopen januari voor 25 miljoen opgepikt door Tottenham Hotspur en kwam sindsdien tot negen Premier League-wedstrijden. Tijdens een persmoment op donderdag reageert hij op Nederlandse fans, die tevreden zijn met Roemenië als komende tegenstander tijdens het EK.

"Zijn ze in Nederland opgelucht? Ik weet niet of jullie dat moeten zijn. We hebben een taaie ploeg en al laten zien waar we toe in staat zijn." De laatste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel tegen Slowakije, waardoor de Roemenen groepswinnaar werden. "We speelden goed en stonden compact. We hebben een goede ploeg: ik denk dat Nederland zich wat meer zorgen moet maken. Wij respecteren elke tegenstander op dit EK, maar gaan ook met iedereen de strijd aan. Je kunt er zeker van zijn dat we er dinsdag staan."

Het ging later ook nog over individuele spelers van het Nederlands elftal, maar daar wilde de jonge verdediger niet te veel op ingaan. "Virgil van Dijk is een strijder en een van de beste verdedigers van de wereld. Maar ik wil hier geen spelers individueel gaan beoordelen, we spelen tegen een heel team. We moeten ons focussen op hoe we Nederland kunnen verslaan."

