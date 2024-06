Koeman krijgt bijval na ingrijpend besluit: 'Het is geen schoolvoetbal, dit kon niet anders'

Sjoerd Mossou vindt het volledig terecht dat Ronald Koeman dinsdagavond al in de eerste helft van de ontmoeting tussen Nederland en Oostenrijk naar de kant haalde. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag weliswaar meerdere spelers van Oranje slecht voor de dag komen, maar noemt het optreden van de middenvelder van PSV van een ‘andere categorie’.

Veerman kreeg dinsdag tegen Oostenrijk de kans zich te revancheren voor zijn ongelukkige optreden in de eerste groepswedstrijd tegen Polen. De spelmaker van PSV werd in het eerste duel van Oranje op het Europees Kampioenschap in Duitsland na ruim een uur naar de kant gehaald. Tegen Oostenrijk gebeurde dat dus nog véél eerder. Het Nederlands elftal werd in het eerste half uur volledig omver geblazen door de Oostenrijkers. Veerman zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs en was vooral aan de bal heel slordig. “Koeman had er wel elf kunnen wisselen, maar laten we eerlijk zijn: Veerman was helemaal zichzelf niet”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mossou was dat aan ‘alles’ te zien. “Dat ging echt van kwaad tot erger. Die begon zich aan zichzelf te ergeren denk ik. Die kwam mentaal met zichzelf in de knoop, gewoon niets lukte. Juist een speler die altijd, of bijna altijd aan de bal goed is, die was precies op dat onderdeel dramatisch. Je zag ook dat hij daarmee in de knoop raakte.” Mossou zegt dan ook dat Koeman geen ‘andere keus’ had dan Veerman vroegtijdig naar de kant te halen. “Een trainer moet op dat moment ingrijpen. Het is geen schoolvoetbal. Het doet er niet toe wie het is. Al was het Virgil van Dijk of wie dan ook geweest. Als iemand op deze manier helemaal vastloopt, dan moet je ingrijpen. Dit kon niet anders.”

Lees ook: Oranje-international reageert ziedend na wissel Veerman: 'Hij was echt boos'

Dat wil volgens Mossou niet zeggen dat andere spelers niet in aanmerking kwamen voor een vroege wissel. “Iedereen was op bepaalde fronten slecht. Van Dijk had vaker door moeten stoppen naar het middenveld. En Jerdy Schouten ging bij twee goals als een jonge juffrouw het duel aan. Hij voelde totaal de urgentie van die momenten niet. Geertruida speelde een moeilijke eerste helft, Malen laat drie keer zijn man lopen in de openingsfase”, somt Mossou op. “Alleen Veerman was wel écht een andere categorie. Daar ging gewoon alles bij mis.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.