Oranje-international reageert ziedend na wissel Veerman: 'Hij was echt boos'

is dinsdagavond in de eerste helft van de ontmoeting tussen Nederland en Oostenrijk (2-3) boos geworden op een cameraman die op de foto wilde nemen. Veerman had in de laatste groepswedstrijd op het EK in Duitsland een basisplaats, maar werd door Ronald Koeman in de eerste helft al naar de kant gehaald.

Pascal Kamperman vertelde na afloop van het treffen in het Olympiastadion in ESPN Vandaag meer over wat zich na de wissel van Veerman voordeed op de reservebank. “Hij ging in het hoekje van de dug-out zitten. Het mooie was nog overigens dat er een cameraman naar hem toe kwam lopen en een plaatje ging maken. Hij werd weggestuurd door Denzel Dumfries. Die werd echt boos op die cameraman, zo van: wegwezen hier”, zo weet Kamperman te vertellen.

Veerman verscheen dinsdagavond voor de tweede keer sinds de start van het EK aan de aftrap. Maar na zijn teleurstellende optreden tegen Polen zakte hij tegen de Oostenrijkers volledig door het ijs. Koeman haalde de spelmaker van PSV in de eerste helft al naar de kant. Op beelden was te zien dat een zwaar teleurgestelde Veerman met een trui over zijn hoofd plaatsnam op de bank. Volgens Kamperman bekommerden vervolgens meerdere spelers zich om hun teamgenoot. “Uiteindelijk ging Zirkzee naast hem zitten, maar die heeft volgens mij niet zoveel gezegd hoor. Frimpong kwam naar hem toe en heeft hem een tijdje op zijn bovenbeen zitten kloppen. Zo zijn er nog wel meer spelers geweest.”

Kamperman vraagt zich echter af wat je in zo’n situatie tegen Veerman moet zeggen. “Het was een beroerde eerste helft en het is een beroerd EK voor hem tot nu toe. Dat hij werd gewisseld was volgens mij niet zo raar en dat hij teleurgesteld is en meer dan dat, lijkt mij ook logisch. Hopelijk krijgt hij de komende dagen nog wel een moment dat hij er anders tegenaan kijkt en er bovenop komt, want hij zat wel heel erg diep in de put.”

