‘We hebben wel nog wat harten te winnen, maar het sentiment kan zo weer omslaan’

Ronald Koeman ziet dat het Nederlandse volk nog niet helemaal warmdraait voor Oranje en het Europees Kampioenschap. Toch denkt de keuzeheer dat de liefde voor het Nederlands elftal meer aanwezig is dan in zijn eerste periode als bondscoach.

“Ik heb de eerste periode meegemaakt en toen was het nog minder positief na twee gemiste toernooien”, begint Koeman in gesprek met Voetbal International. “Maar ik moet toegeven dat ik wel het idee heb dat we inderdaad nog wel wat harten te winnen hebben. Dat mensen een gevoel hebben van: Ik moet het allemaal nog maar zien, of: Ik verwacht er niks van. Oké, iedereen heeft daartoe het recht, natuurlijk. De andere kant is wel dat als we straks goed spelen én winnen, het sentiment zo weer kan omslaan. Zó is ons landje ook, hè.”

Artikel gaat verder onder video

Koeman denkt ook dat kleine gebaren het verschil kunnen maken voor de publieke opinie. Interviewer Martijn Krabbendam haalt aan dat Virgil van Dijk in 2018 een trainingsjack gaf aan een klein kind dat het koud had, terwijl hij vier jaar later tijdens het WK in Qatar weigerde een One Love-aanvoerdersband te dragen. “Ik ben het met je eens dat je door kleine gebaren te maken, kan zorgen dat de mensen je positief gaan benaderen”, geeft Koeman aan. “Dat jasje over de schouders leggen, is een mooi voorbeeld. Dan toon je menselijkheid, laat je zien dat je nadenkt over dingen. Spelers beseffen dat echt wel.”

“Maar het wordt lastig als maatschappelijke vraagstukken een rol gaan spelen”, haakt de bondscoach in op de kwestie met de aanvoerdersband in Qatar. “Ik vind dat je die moet weghouden bij voetballers. Want wat moeten ze zeggen? Zij zijn geen specialisten op zulke gebieden. Jan en alleman doen zaken met zulke landen, we gaan er bovendien zwemmen, fietsen en noem het maar op, maar zodra voetbal om de hoek komt kijken, worden wij geacht er van alles over te vinden. Natuurlijk zijn wij maatschappelijk wel betrokken bij alles wat er speelt, maar niet verantwoordelijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt waarschuwt voor rampscenario Oranje op EK

Matthijs de Ligt blikt vooruit op de wedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op het EK.