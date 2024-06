Ronaldinho keert Brazilië de rug toe: 'Ik ga geen enkele wedstrijd meer kijken'

Ronaldinho keert het Braziliaanse elftal de rug toe. De voetballegende schrijft op Instagram dat hij geen enkele wedstrijd van de Seleção zal bekijken op de Copa América. Hij vindt dat de Braziliaanse ploeg op alle fronten teleurstelt.

“Dat was het mensen, ik heb er genoeg van”, schrijft Ronaldinho bij een video waarin hij wordt geïnterviewd en kritiek uit op de nationale ploeg. “Dit is een triest moment voor eenieder die houdt van Braziliaans voetbal. Het wordt steeds moeilijker om in de stemming te komen voor de wedstrijden. Dit is misschien wel een van de slechtste teams die we in de recente geschiedenis hebben gehad.”

“Er zijn geen gerespecteerde leiders, maar vooral middelmatige spelers”, benoemt hij een van de problemen van Brazilië. “Ik volg voetbal al sinds ik een kind ben, nog lang voordat ik zelf dacht aan een carrière als speler, en ik heb nog nooit zo'n dramatische toestand gezien. Er is geen liefde voor het shirt, er is geen pit en bovenal: er is geen voetbal.”

Brazilië speelde woensdagnacht met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. Dat was de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan de groepsfase van de Copa América, waarin Costa Rica, Paraguay en Colombia de tegenstanders zijn. “Ik herhaal nog maar eens: dit was een van de slechtste wedstrijden die ik ooit heb gezien. Zo jammer. Ik verklaar daarom dat ik geen Copa América-wedstrijden zal bekijken of een overwinning zal vieren.”

