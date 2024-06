Makaay adviseert Koeman: ‘Als ze samen spelen, zijn ze allebei in hun kracht’

Roy Makaay verwacht dat bij Oranje op de bank zal zitten. Toch ziet de voormalig topspits graag dat bondscoach Ronald Koeman hem samen met Depay opstelt. Ook voormalig Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi ziet de twee graag samen spelen en denkt dat Brobbey dat zeker kan.

“Een fitte Memphis speelt bij Koeman. Dan zal Brobbey dus waarschijnlijk op de bank beginnen”, begint Makaay in gesprek met ESPN. Toch zou de voormalig Oranje-international dat liever anders zien. “Waarom zouden Brobbey en Memphis niet samen kunnen spelen? Brobbey als diepe spits, als aanspeelpunt, en Depay in een vrije rol eromheen. Dan spelen ze allebei in hun kracht.”

Artikel gaat verder onder video

Makaay vergelijkt de situatie met die van hemzelf tijdens het EK in 2000. Toen stonden Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp altijd in de basis en moest de oud-Feyenoorder het doen met invalbeurten. Vier jaar later, tijdens het EK van 2004, had hij weer een reserverol. Dat viel niet goed, zo vertelt Makaay. “Ik was topscorer van Europa, even leek het erop alsof we met twee spitsen zouden gaan spelen, maar Advocaat koos uiteindelijk voor een systeem met één spits, en die spits was Van Nistelrooij.”

Naast Makaay hoopt ook Van de Looi dat Koeman met beide spitsen gaat spelen. “Als je met drie centrale verdedigers en wingbacks gaat spelen, is dat zeker een optie”, vertelt hij. Ook bij Jong Oranje speelde Brobbey al eens in een systeem met twee spitsen. “Brobbey en Zirkzee hebben in Jong Oranje meer dan eens samengespeeld. En de manier waarop Zirkzee dat invulde - zwervend, vrij, intuïtief - lijkt op hoe Memphis dat graag doet. Dus volgens mij moeten Brobbey en hij ook aardig samen kunnen spelen.”

