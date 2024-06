'Transfervrije PSV'er duikt op in Engeland en tekent vrijdag vierjarig contract'

zal vandaag (vrijdag) gepresenteerd worden als nieuwe aanwinst van Burnley, zo meldt Algemeen Dagblad-verslaggever Johan Inan. De 22-jarige rechtervleugelverdediger beschikt over een aflopend contract bij PSV en zal bij de club die afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship een vierjarig contract ondertekenen, zo weet de journalist.

Sambo maakte in het seizoen 2022/23 indruk toen PSV hem uitleende aan Sparta Rotterdam. In het elftal van toenmalig trainer Maurice Steijn, dat een jaar eerder nog maar net ontsnapte aan degradatie maar dat jaar verraste met een zesde plaats in de Eredivisie, veroverde de verdediger al snel een basisplaats.

Afgelopen zomer keerde Sambo terug naar Eindhoven, waar hij zijn laatste contractjaar inging. Steijn hoopte nog even op een hereniging met zijn Sparta-pupil bij Ajax, waar hij verrassend als nieuwe hoofdtrainer werd gepresenteerd, maar van een vertrek kwam het niet. Sambo zou uiteindelijk 'gewoon' bij PSV blijven, maar na de winterstop nauwelijks nog aan bod komen in het elftal van trainer Peter Bosz dat beslag legde op de landstitel.

Inmiddels is dus duidelijk waar de toekomst van Sambo ligt. De verdediger is volgens Inan inmiddels gearriveerd in Engeland, waar hij vrijdag zijn handtekening zal zetten onder een contract tot medio 2028. Later op de dag zal volgens de journalist ook de officiële presentatie bij de Premier League-degradant plaatsvinden. Met Oranje-spits Wout Weghorst staat momenteel één andere Nederlander onder contract bij Burnley. De aanvaller werd de afgelopen twee seizoenen echter uitgeleend en lijkt deze zomer definitief te gaan vertrekken. Onder meer Ajax en FC Twente zouden Weghorst graag aan hun selecties toevoegen.

Shurandy Sambo is in Engeland. Rechtsback stapt transfervrij over van PSV naar Burnley, waar hij vandaag voor tot medio 2028 tekent en gepresenteerd zal worden — Johan Inan (@JohanInan) June 28, 2024

