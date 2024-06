Sir Jim Ratcliffe ziet voorbeeldclub voor Manchester United: ‘Zij hebben geweldig werk geleverd’

Sir Jim Ratcliffe, sinds begin dit jaar de nieuwe mede-eigenaar van Manchester United, is ontzettend ambitieus. Hij wil de Engelse grootmacht weer naar de Europese top leiden en ziet daarbij Real Madrid als het grote voorbeeld. Ratcliffe beseft echter maar al te goed dat dat tijd gaat kosten.

“We zullen flink verbeteren”, is Ratcliffe optimistisch in gesprek met Bloomberg. “We willen weer naar de top en elk jaar meedoen om de Premier League en om de Champions League. We willen zijn waar Real Madrid is. Maar dat heeft tijd nodig. Het is niet als een lichtknopje dat je zo even omzet.”

“Real Madrid heeft geweldig werk geleverd de afgelopen jaren”, vervolgt hij lovend. “Wat alles zegt: in de tien of elf seizoenen na Sir Alex Ferguson heeft Manchester United 1,3 miljard euro verlies gemaakt op spelers, dus de inkoopkosten minus de opbrengsten van verkochte spelers. Bij Real Madrid is dat 240 miljoen euro.”

Volgens Ratcliffe is dat verrassend. “Want op dit moment heeft Real Madrid een team met zes of zeven spelers die meer dan honderd miljoen waard zijn. Manchester United heeft die helemaal niet. En Real Madrid heeft waarschijnlijk de beste voetbalorganisatie in de wereld opgebouwd. En dat met nagenoeg dezelfde portemonnee als Manchester United. Dus op basis daarvan kun je stellen dat hun beleid beter is geweest dan dat van ons.”

Momenteel doet Ratcliffe met Manchester United wat iedere club doet. “Dat houdt in kijken naar waar de gaten in de selectie zitten en kijken naar waar de mogelijkheden liggen op de markt", erkent Ratcliffe, die weet dat er nog veel moet gebeuren. Ik heb er geen vertrouwen in dat we alle problemen in de eerste transferperiode oplossen. Dat heeft tijd nodig."

De mede-eigenaar van de Engelse grootmacht tempert dan ook de verwachtingen. "We gaan niet alle problemen oplossen in het eerste seizoen", benadrukt Ratcliffe. "Het gaat wel twee of drie zomerse transferwindows duren, om in een betere positie te komen."

De fans van Manchester United hoeven ook niet meteen grote aankopen te verwachten. “Mbappé kopen zal niet de oplossing zijn. Er is veel meer nodig dan één speler. We moeten een gebalanceerd elftal bouwen, dat groeit door de jaren heen. Dat is beter dan nu één of twee topspelers halen”, aldus Ratcliffe, die benadrukt dat Manchester United ook te maken heeft met de Financial Fair Play-regels. Om die reden is er voor The Red Devils niet veel ruimte om spelers te kopen zolang de club geen spelers verkoopt.

