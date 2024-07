Mossou trekt pijnlijke conclusie: 'Dit Nederlands elftal heeft maar één echte, natuurlijke leider'

Journalist Sjoerd Mossou ziet één absolute leider in de Nederlandse selectie tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. , de hoop in bange dagen van veel Oranje-supporters, wordt door de columnist van het Algemeen Dagblad aangewezen als dé kapitein van dit Oranje onder bondscoach Ronald Koeman. Ondanks dat er de laatste dagen redelijk wat kritiek was op de boomlange verdediger met nummer vier.

“Dit Nederlands elftal heeft maar één echte, natuurlijke leider”, schrijft Mossou in zijn betoog. “Dat is erg weinig. Er klinkt de laatste tijd vaak kritiek op Van Dijks leiderschap, en deels is die heus terecht, maar wel met een kanttekening: hij is zo’n beetje de enige Oranje-speler die tenminste nog enigszins op een leider lijkt”, gaat hij verder. Onder andere Marco van Basten had kritiek op Van Dijk na de wedstrijd tegen Oostenrijk, die in het Olympiastadion met 2-3 werd verloren.

Van Dijk vindt één leider eigenlijk niet genoeg voor een land op een eindtoernooi. “Dat is best wel gek”, oppert het journaille. “Iedereen die ooit in een succesvol voetbalteam heeft gespeeld, op welk niveau dan ook, weet dat leiderschap op het veld en in de kleedkamer altijd is onderverdeeld. Een sterke hiërarchie heeft in teamsport altijd méér dragers nodig”, vervolgt Mossou. Na de persconferentie van Nathan Aké en Van Dijk, kreeg de centrale verdediger ook nog kritiek bij Vandaag Inside Oranje. Johan Derksen begreep niet waarom spelers van de nationale ploeg, waaronder Van Dijk dus, de media altijd zo afvallen.

Komende dinsdag staat de achtste finale tegen Roemenië op het programma in de Allianz Arena in München. Mossou ziet dat het elftal meer karakter moet tonen om tot betere resultaten te komen. “Dit Nederlands elftal telt meer dan genoeg ideale schoonzonen, voorbeeldige modelprofs, aparte vogels en ontluikende talenten, maar veel te weinig leiders. Te weinig spelers die het stuur in handen nemen als het stormt. Te weinig (basis)spelers die verder kijken dan hun eigen spel alleen. Dat hoeft nog niet per se fataal te zijn. Maar meer dan ooit gaat nu blijken of Ronald Koeman een toptrainer is”, zo besluit de voetbaljournalist.

