Oranje-spelers 'bang' voor Ronald Koeman: 'Hij kan echt de bullebak spelen'

Een aantal spelers van het Nederlands elftal is 'bang' voor bondscoach Ronald Koeman. Dat stelt Valentijn Driessen althans in de podcast Kick-Off Oranje van De Telegraaf. Koeman zou volgens de chef voetbal van de ochtendkrant na de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk 'de bullebak hebben gespeeld' tegenover zijn selectie.

Nederland ging in het afsluitende pouleduel dan wel ten onder tegen het Alpenland, maar omdat de ploeg van Koeman vier punten overhield aan de duels met Polen en Frankrijk, gaat het als één van de beste nummers drie door naar de achtste finales. Daarin wacht komende dinsdag Roemenië, dat de razendspannende groep E - waarin alle vier de landen op vier punten eindigden - als winnaar afsloot.

Driessen was na de wedstrijd tegen Oostenrijk al bijzonder kritisch op Koeman en vroeg de bondscoach op de man af of zijn positie nog houdbaar is na het verlies. Vrijdag had de chef voetbal van De Telegraaf graag opnieuw met de bondscoach in discussie gewild, maar op de persconferentie van Oranje verschenen aanvoerder Virgil van Dijk en vice-aanvoerder Nathan Aké, tot irritatie van Driessen.

"Dit was natuurlijk een mooi moment om inzicht te geven, 'Wat ging er fout tegen Oostenrijk, wat ga ik doen tegen Roemenië en hoe zit ik erin", zegt Mike Verweij in bovengenoemde podcast. "Koeman heeft wel zelfspot", merkt Driessen op. Toch zag hij de keuzeheer daags na de nederlaag tegen Oostenrijk geen beste beurt maken door Pim Sedee, Telegraaf-journalist én host van Kick-Off Oranje, straal te negeren en hem stoïcijns voorbij te fietsen. "Dan zie ik hem bij dat filmpje wegrijden van die training, met die hele moeilijke zonnebril. Dan moet je een kwinkslag maken. Die heeft hij ook wel, maar dat doet hij niet, dan speelt hij echt de baas."

Die act houdt Koeman dus ook vol ten overstaan van zijn spelersgroep, weet Driessen. "We horen ook: sommige spelers zijn gewoon bang van hem, nu in het hotel. Hij kan echt de bullebak spelen, na die wedstrijd tegen Oostenrijk. Dan denken spelers dat het beter is om je te verbergen." Sedee brengt daar tegenin: "Als je het speelt, dan komt het niet overtuigend over, natuurlijk." Driessen trekt daarop een wat vergezochte parallel: "Ronald Reagan is daarmee president van Amerika geworden."

