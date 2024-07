Spanje buigt achterstand knap om en stuurt EK-verrassing Georgië naar huis

Spanje heeft de kwartfinales van het EK bereikt door Georgië te verslaan met 4-1. Een stunt leek even in de maak toen Georgië op voorsprong kwam door een treffer in eigen doel van Robin le Normand, maar Spanje hield het hoofd koel. Nog voor rust zorgde Rodri voor de gelijkmaker en in het tweede bedrijf kwam het snel op voorsprong na een treffer van Fabian Ruiz. De Spanjaarden liepen vervolgens nog verder uit dankzij treffers van Nico Williams en Dani Olmo.

EK-debutant Georgië mocht het vanavond in de achtste finales opnemen tegen Spanje, misschien wel de favoriet voor de toernooizege. Spanje werd overtuigend eerste in een poule met Kroatië, Albanië en Italië en incasseerde geen enkel tegendoelpunt. Daarbovenop waren de basisspelers van Spanje meer dan voldoende uitgerust aangezien ze rust hadden gekregen in hun laatste groepsduel, terwijl de Georgiërs afgelopen woensdag nog de wedstrijd van hun leven hadden gespeeld tegen Portugal. Het spelbeeld was zoals de experts van te voren hadden verwacht, Spanje had de bal en Georgië stond met de rug tegen de muur. Bij Georgië staat Giorgi Mamardashvili onder de lat. De goalie van Valencia is bezig met een ijzersterk toernooi en liet ook vanavond meermaals zijn klasse zien door Nico Williams, Marc Cucurella en Rodri van scoren af te houden met knappe reddingen. Na een kleine twintig minuten spelen werd de wedstrijd volledig op zijn kop gezet. Georgië kwam voor het eerst in de wedstrijd met de bal over de middenlijn en het was direct raak. Robin le Normand verwerkte op zeer ongelukkige wijze een voorzet in eigen doel. Spanje was zichtbaar aangeslagen door de tegengoal en werd slordig in balbezit. De opluchting was dan ook groot toen Rodri op slag van rust de score gelijktrok. De controleur kreeg de bal op de rand van de zestien en schoof de bal met zijn zwakke been laag in de verre hoek.

De Spanjaarden schrokken zich dood aan het begin van de tweede helft toen Kvicha Kvaratskhelia uithaalde vanaf eigen helft en daarmee bijna scoorde, maar zijn poging ging net naast het doel. Even later was het Spanje dat toesloeg. Lamine Yamal had een uitstekende voorzet in huis richting de tweede paal waar Fabian Ruiz er als de kippen bij was om van dichtbij Spanje op voorsprong te koppen. Hierna ging het tempo van de wedstrijd omlaag en Georgië wist geen kans te creëren om terug te komen. Waar eerst nog een treffer werd afgekeurd wegens buitenspel was het even later alsnog raak voor Spanje. Williams ontsnapte via een counter en wist fraai te scoren met een hard schot in het dak van het doel nadat hij zijn directe tegenstander omspeeld had. Invaller Dani Olmo deed ook nog een duid in het zakje met een mooi doelpunt. Hij speelde zichzelf vrij met een knappe aanname en schoot vervolgens zuiver raak laag in de hoek.

Spanje plaatste zich zo ten koste van Georgië voor de kwartfinales van het EK waarin het zal strijden met gastland Duitsland om een plek bij de laatste vier. Voor Georgië zit het toernooi erop, maar de EK-debutant kan Duistland met opgeheven hoofd verlaten.

