Stemming slaat om bij NOS na nieuws over Frenkie de Jong

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben gereageerd op de afwezigheid van op het EK. Maandagavond werd vlak na de oefenzege op IJsland (4-0) duidelijk dat De Jong vanwege zijn enkelblessure niet afreist naar Duitsland. Daardoor sloeg de positieve stemming om bij de NOS.

“Heel sneu”, luidt de conclusie van Van der Vaart. “Voor het elftal is het heel slecht en voor die jongen is het ook sneu. Het zat er al aan te komen, met zijn zware enkelblessure. Dat heb ik zelf ook een paar keer gehad, daar word je nooit blij van. Het zag er goed uit de afgelopen dagen, dacht ik. Misschien ging het gewoon niet goed genoeg. Dan kun je inderdaad beter beslissen om niet mee te gaan, hoe pijnlijk het ook is.”

De Jong verscheen zondag nog op het trainingsveld, waar hij zonder weerstand speelde. Dat wil zeggen: hij ging geen duels aan. Een dag later is gebleken dat het toernooi te vroeg komt voor hem. Van Hooijdonk vindt het besluit snel genomen. “Het is wel vroeg. Er is een heel traject aan voorafgegaan en wij kregen iedere keer te horen dat hij op schema lag. Nu is het toernooi nog een dag of zes weg (Oranje opent zondag met een wedstrijd tegen Polen, red.) en zet je er al definitief een streep door. Je kan er ook nog even bij blijven.”

Van der Vaart antwoordt: “Ik denk dat er misschien in de training wat gebeurd is.” Bondscoach Ronald Koeman zal later toelichting geven op de afwezigheid van De Jong.

