Supporters Kroatië en Albanië zingen samen over uitmoorden van ander volk

Supporters van Albanië en Kroatië die woensdagmiddag naar het Volksparkstadion in Hamburg waren afgereisd voor de onderlinge ontmoeting op het Europees Kampioenschap hebben zich van hun slechtste kant laten zien. Tijdens de wedstrijd, die na een knotsgekke slotfase eindigde in een 2-2 gelijkspel, klonken er vanaf de tribunes walgelijke teksten over Servië.

Op social media circuleren beelden van de wedstrijd van woensdagmiddag. Daarop zou zijn te horen dat Serviërs ‘vermoord’ moeten worden en vervolgens aan een boom moeten worden gehangen.

Albanian and Croatian (Ustaša) hooligans at #EURo2024 , calling for the killing of Serbs, chanting "Kill, kill, kill the Serbs."



Nazism must be prevented, @UEFA has an obligation to react immediately! pic.twitter.com/CqOVV4pFPV — Mario ZNA (@MarioBojic) June 19, 2024

Oorlog

Het is een understatement om te zeggen dat Albanië en Servië elkaar niet liggen. Bijna tien jaar geleden troffen de nationale ploegen van beide landen elkaar in de kwalificatiereeks voor het EK van 2016 in Frankrijk. Het magazine EW schreef destijds een vooruitblik op de ontmoeting tussen de twee aartsrivalen. “De huidige gevoelens van haat tussen Serviërs en Albanezen ontstonden toen de Serviërs in 1912 de Albanese bevolking op bloedige wijze uit Kosovo verdreven. (…) Nu lijkt het wat vreemd om na al die eeuwen opeens een gebied terug te claimen. Maar Servische nationalisten maakten begin twintigste eeuw handig gebruik van de vele heldendichten die er over de slag bij Kosovo zijn geschreven. Zo groeide bij de Servische bevolking het besef dat Kosovo moest worden beschouwd als ‘heilige grond’.”

“De Albanezen daarentegen hadden in al die jaren hun plekje in Kosovo verworven en wilden dat niet meer uit handen geven. Zij vinden dat Kosovo uiteindelijk moet worden opgenomen in een Groot-Albanië. In de loop van de twintigste eeuw werd Kosovo zo het onderwerp van een voortdurende strijd tussen de twee bevolkingsgroepen, puur op basis van nationalistische sentimenten”, zo leest het. Het onderlinge EK-kwalificatieduel werd gestaakt nadat er boven het veld een drone met een Albanese vlag was verschenen. Het incident leidde tot ongeregeldheden, waardoor de arbiter van dienst zich genoodzaakt zag voortijdig een einde te maken aan de wedstrijd. Ook tussen Kroatië en Servië bestaan er volop spanningen. De oorsprong daarvan ligt bij de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1991 en 1995, die naar schatting zo’n 20.000 mensen het leven kostte, waarvan zo’n 12.000 tot 14.000 aan Kroatische zijde.

