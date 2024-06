Turkije pakt in laatste minuut zege en velt vonnis over strijdende Tsjechen

Turkije heeft met 1-2 gewonnen van Tsjechië en gaat door naar de achtste finales van het EK. De Tsjechen zijn door deze nederlaag uitgeschakeld en kunnen weer terugkeren naar hun thuisland. De Turken kwamen op een 0-1 voorsprong door Hakan Çalhanoğlu. Het Tsjechische elftal kwam een door een goal van Tomáš Souček nog langszij, maar Cenk Tosun besliste in de slotminuten het duel door de 1-2 binnen te schieten.

Tsjechië en Turkije konden voorafgaand aan deze wedstrijd nog allebei door in de poule. Portugal was al zeker van een eerste plek en Georgië kon het de twee eerstgenoemde landen nog moeilijk maken. Na twee potten hadden de Tsjechen eenmaal gelijkgespeeld tegen de Georgiërs en de Turken hadden één keer gewonnen en dat was ook tegen het team van onder andere oud-Ajacied Georges Mikautadze. Het team van bondscoach Ivan Hašek moest dus winnen om door te gaan naar de volgende ronde en bij een overwinning kon het ook zorgen dat het Nederlands elftal Engeland ontloopt. Dan wordt niet het team van Gareth Southgate de tegenstander, maar Roemenië. Dit kan ook gebeuren als Georgië wint van de Portugezen.

Artikel gaat verder onder video

De Tsjechen waren van hun taak bewust en begonnen fel aan de wedstrijd. Er werden een aantal kansen gecreëerd en de Turken kwamen er niet uit. Toch was Tsjechië misschien te fel, want in de elfde minuut kreeg Antonín Barák al een gele kaart. Nog geen tien minuten later mocht de speler van Fiorentina al het veld ruimen, want de middenvelder pakte een tweede gele kaart. Ondanks een man minder bleef het team van Hašek overeind en kreeg het vlak voor rust nog een goede kans met David Jurásek. De middenvelder kreeg de bal van Lukáš Provod, maar schoot tegen Mert Günok aan, de derde keeper die al mag spelen voor het Turkse elftal dit toernooi. Turkije ging ook niet beter spelen na de rode kaart van het Tsjechische elftal en dus kon de wedstrijd na de eerste helft nog alle kanten op.

In de rust hebben de Turken misschien wel een donderspeech gehad, want al gauw in de tweede helft werd het 0-1. Eerst redde Jindřich Staněk nog knap op een schot van Kenan Yildiz, maar in de nastoot kreeg Çalhanoğlu de bal en die schoot snoeihard en zuiver in de rechterhoek. Bij het eerste schot was de doelman geblesseerd geraakt en dus moest die vervangen worden door Matej Kovar. Samen met de doelman van Bayer Leverkusen kwamen ook Jan Kuchta en Tomáš Chorý in het veld.

De invallers werden belangrijk voor het Tsjechische elftal, want uit een verre inworp won Chorý het duel van Günok. De doelman leek de bal te klemmen, maar door goed doorgaan van de invaller liet de goalie los. De Tsjechen schoten en eerst werd de bal nog van de lijn gehaald, maar in de rebound was Souček alert en schoot de bal hard tegen de touwen. Zo werd het in de laatste twintig minuten nog erg spannend in deze wedstrijd, want bij een goal van Tsjechië was Turkije uitgeschakeld.

Lang bleven de Tsjechen nog in de wedstrijd, maar in de 95e minuut was het klaar door een doelpunt van invaller Tosun. De spits kreeg de bal van invaller Orkun Kokçü en die wist wel raad met de bal. De speler van Besiktas trok naar binnen en schoot raak in de rechterhoek achter Kovar. Het bleef 1-2 en de Tsjechische droom kwam ten einde, die van de Turken ging door. Na het fluitsignaal kwam er nog een ruzie en werden er nog veel kaarten gegeven.

De Turken gaan naar de achtste finale en gaan spelen tegen Oostenrijk, dat met 2-3 won van Oranje. Ondanks dat de Tsjechen niet wonnen van het Turkse elftal moet het Nederlands elftal toch tegen Roemenië spelen door een overwinning van Georgië tegen Portugal.