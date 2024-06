Uitgekotste NOS-analist onthult bizar gevolg van massale kritiek

Leonne Stentler is gedurende het EK al enkele keren het mikpunt geweest van kritiek. Vele tv-kijkers zijn het over het algemeen niet eens met haar analyses voor de NOS, waardoor er negatieve reacties opduiken op social media. Stentler heeft hier zelf niet veel last van, maar baalt er wel van dat haar partner dezelfde berichten ontvangt.

Stentler was het afgelopen Eredivisie-seizoen te horen bij NOS Studio Sport Eredivisie. Vaste kijkers van het programma reageerden over het algemeen niet enthousiast op de bijdrages van Stentler. De oud-prof wist bij voorbaat al dat er kritiek zou ontstaan. “Als ik over mannenvoetbal ga meepraten, komen er felle reacties. Maar ik wil me daar niet door laten weerhouden. Ik zit er nu zo in: ik weet gewoon dat ik praten over voetbal en het spel analyseren enorm leuk vind, dat het bij me past en dat ik het goed kan”, zegt ze bij Mezza.

Artikel gaat verder onder video

Op sociale media uiten veel personen hun onvrede over de analyses van Stentler. De oud-voetbalster krijgt reacties van anonieme gebruikers niet meer binnen, maar struikelt wel over iets anders. “Maar wat ik wel naar vond en wat me serieus raakte, is dat mensen berichten naar de accounts van mijn vriendin stuurden. Dat je bedenkt om dat te doen, vind ik absurd. Hoe gek moet je zijn om naar iemand lelijke dingen over haar partner te sturen, zodat ze alsnog bij haar terechtkomen? Dat is écht slecht”, zegt ze.

“Ik kan ook niet zeggen: ik leg het naast me neer en het doet me niets. Want ik denk dat iedereen door zo’n bericht wel ergens geraakt wordt. Dat we dit anoniem kunnen doen, is echt een breed maatschappelijk probleem”, sluit Stentler af.