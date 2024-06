Wout Weghorst krijgt opvallend laag cijfer voor invalbeurt tegen Polen

Valentijn Driessen loopt niet mee in de polonaise na de heldenrol voor tegen Polen. De journalist van De Telegraaf kent Weghorst slechts een zes toe als cijfer voor zijn korte invalbeurt.

Weghorst viel in de 81ste minuut in en zorgde met zijn eerste balcontact voor het winnende doelpunt (1-2). Daarna lukte echter weinig meer bij de spits, zo zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Ik vond Malen redelijk invallen, Wijnaldum erg slecht, die was onzichtbaar. Weghorst viel goed in omdat hij een goal maakte, maar voor de rest…” zegt Driessen.

“Hij verloor daarna drie kopduels. Hij was allerminst gelukkig. Welk rapportcijfer ik hem zou geven voor die tien minuten? Een drie”, zegt Driessen lachend. “Nee, een zes. Je verwacht wel wat meer van hem. Er was niemand die een bal vasthield. Daardoor kwam Nederland wel steeds onder druk te staan. Eigenlijk had je toen Brian Brobbey moeten brengen, maar die is geblesseerd.”

