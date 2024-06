Driessen ziet ondanks blessures De Jong en Koopmeiners ook goed nieuws voor Koeman

Valentijn Driessen denkt dat het Nederlands elftal zich niet heel veel zorgen hoeft te maken om de vervanging van . Ronald Koeman had gehoopt dat de middenvelder van FC Barcelona het Europees Kampioenschap in Duitsland zou gaan halen, maar maandagavond ging er definitief een streep door zijn deelname. Volgens Driessen heeft de bondscoach met en een duo klaarstaan dat ‘de hele Eredivisie een seizoen lang op een hoop’ heeft gespeeld.

De Jong meldde zich onlangs weliswaar in Zeist en werd door Koeman ondanks zijn enkelblessure ‘gewoon’ opgenomen in de definitieve selectie voor het EK in Duitsland, maar met de dag werden de twijfels over diens inzetbaarheid in de eerste groepswedstrijd tegen Polen groter. De Jong trainde in de aanloop naar het oefenduel met IJsland (4-0 winst) weliswaar mee met de groep, al vermeed hij de fysieke duels, maar zijn enkel herstelt onvoldoende om tijdens het eindtoernooi van waarde te kunnen zijn. Daar komt het mogelijke afvallen van Teun Koopmeiners bovenop. De smaakmaker van Atalanta Bergamo raakte maandagavond geblesseerd aan zijn lies.

Zo ging Koeman, ondanks de probleemloze overwinning op IJsland, toch nog met een slecht gevoel naar bed. Volgens Driessen is er voor de bondscoach echter niet enkel reden tot zorg. “Samen met Veerman bracht Schouten toch nog wat goed nieuws voor Koeman. Want het PSV-duo stelde nadrukkelijk zijn kandidatuur om bij het afvallen van alle middenvelders samen met Tijjani Reijnders het middenrif te bezetten zondag in Hamburg tegen Polen”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Natuurlijk levert Oranje zonder De Jong en Koopmeiners veel kwaliteit in, maar alles afpellende zal Koeman moeten roeien met de riemen die hij heeft. Hij mag in dit geval dan blij zijn dat het Veerman en Schouten zijn.”

Het duo Veerman en Schouten biedt volgens Driessen ‘een hoop automatismen’. “Dit duo speelde in het shirt van PSV de hele Eredivisie een seizoen lang op een hoop. In het shirt van Oranje was de eerste kennismaking van het duo tegen Duitsland geen onverdeeld succes ondanks een doelpunt van Veerman. Tegen IJsland, weliswaar van een totaal ander niveau, liet het duo zien zich verbeterd en aangepast te hebben aan het internationale niveau. Tegen Polen zal moeten blijken of Veerman-Schouten ook het verschil kan maken op het Europese topniveau”, zo klinkt het.

