Driessen maakt sterspeler van Roemenië compleet belachelijk

Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van . De 22-jarige verdediger maakte begin dit kalenderjaar voor 25 miljoen euro de overstap van Genoa naar Tottenham Hotspur en is een belangrijke kracht in de selectie van Roemenië, maar Driessen houdt voor de komende onderlinge ontmoeting in de achtste finales van het EK geen rekening met hem.

Dragusin is nog altijd pas 22 jaartjes jong, maar heeft inmiddels al aardig wat clubs achter zijn naam staan. De centrale verdediger streek in de zomer van 2018 neer in de jeugdopleiding van Juventus. Die club verhuurde hem in 2021 voor een halfjaar aan Sampdoria en vervolgens voor zes maanden aan Salernitana. Dragusin maakte in de zomer van 2022 op huurbasis de overstap naar Genoa, dat hem een jaar later voor een bedrag van bijna tien miljoen euro definitief overnam van Juventus. Na een sterke eerste seizoenshelft verkaste hij voor 25 miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Dragusin er bij Tottenham niet tot nauwelijks aan te pas kwam, is hij een van en misschien wel dé grootste naam in de Roemeense EK-selectie. Driessen geeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf toe dat hij, nadat bekend werd dat Roemenië de volgende tegenstander is van Oranje, niet de moeite heeft genomen om zich te verdiepen in de selectie van de winnaar van groep E. Pim Sedee komt vervolgens met de naam van Dragusin op de proppen, maar Driessen is totaal niet onder de indruk en maakt hem zelfs belachelijk om zijn kapsel. “Die heeft al een raar kapsel. Zo’n vrouwenkapsel, met twee staartjes”, zo klinkt het.

Ook voetballend heeft Driessen geen positief woord over voor de Roemeen. “Hij heeft het afgelopen seizoen ook helemaal niets gepresteerd. Hij speelt bij Tottenham Hotspur, daar staat hij onder contract. Zijn zaakwaarnemer vindt hem geweldig. Die is altijd die Daniel Levy (voorzitter van Tottenham Hotspur, red.) aan het stalken over zijn speler, dat hij salarisverhoging moet krijgen en moet spelen.” Maar Dragusin kwam tot op heden slechts negen keer in actie voor de Spurs. “Omdat hij gewoon niet goed genoeg is en Van de Ven daar speelt. Wat dat betreft kunnen we dus misschien beter met Van de Ven dan met Virgil van Dijk spelen, want die houdt die Dragusin wel uit de wedstrijd”, aldus Driessen.

