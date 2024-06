Valentijn Driessen pleit voor uiterst opmerkelijke carrièreswitch van Virgil van Dijk

Valentijn Driessen is onder de indruk van het optreden van op de persconferentie van vrijdagochtend in Wolfsburg. De journalist van De Telegraaf zag een ware leider opstaan, die ook er niet voor terugdeinsde om kritisch in de spiegel te kijken. "Van Dijk deed het werkelijk geweldig", zegt Driessen, die pleit voor een carrièreswitch.

"Ik kan mij heel goed voorstellen dat hij je leven als perschef heel erg makkelijk maakt", begint Driessen over Van Dijk in een video-item van De Telegraaf. "Hij komt goed uit zijn woorden, kan zich goed verklaren en durft in de spiegel te kijken", somt de journalist op. "Hij deed het echt geweldig. Dit is een hele grote gemiste kans voor Geert Wilders", zegt Driessen vervolgens, waarna (politiek/voetbal)verslaggever Pim Sedee moeilijk begint te kijken.

Artikel gaat verder onder video

"Zoals deze Van Dijk zich presenteert, presenteert hij zich als minister-president", zegt Driessen op bloedserieuze toon. "Dan kan je naar Dick Schoof gaan, maar de echte minister-president zat hier. Dat is Van Dijk. Let maar op, dat gaat nog een keer gebeuren", waagt de journalist zich aan een opvallende voorspelling. "Hij deed het wat dat betreft echt geweldig."

