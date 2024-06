Driessen wijst naar Ronaldo: ‘Hij moet hem een schop onder zijn achterste geven’

De wedstrijd tussen Turkije en Portugal werd zaterdag meerdere keren stilgelegd nadat mensen het veld op kwamen rennen om een selfie te maken met . Na afloop van het duel uitte bondscoach Roberto Martínez zijn zorgen. Volgens Valentijn Driessen is het de eigen schuld van de Portugese ster dat mensen het veld betreden voor een foto.

Na afloop van de wedstrijd tussen Turkije en Portugal gaf Martínez aan dat de UEFA meer moet doen om veldbetreders tegen te gaan. Daar kan Driessen zich niet in vinden. “Misschien moet Ronaldo er niet zo coulant mee omgaan”, geeft de journalist aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij moet dat jochie een schop onder zijn achterste geven. Wegwezen! Dan geef je ook een voorbeeld, want nu geeft hij het voorbeeld van: ‘Jullie zijn welkom bij mij’.”

Volgens de chef voetbal van de krant is het juist die houding die ervoor zorgt dat mensen het veld blijven betreden. “Het is allemaal leuk en aardig, maar als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dan krijg je allemaal van dat soort gastjes die even in de spotlights willen staan.”

Ondanks alle veldbestormers wist Portugal wel te winnen van Turkije. In Dortmund eindigde het duel in 0-3 door doelpunten van Bruno Fernandes, Bernardo Silva en een eigen doelpunt van Samet Akaydin. Met de zege is Portugal al zeker van de eerste plek in groep F.

