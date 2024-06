Pleidooi voor Oranje-international met nul speelminuten op het EK: 'Hij kan die kracht aan'

De mannen van Vandaag Inside Oranje begrijpen er helemaal niets van dat bondscoach Ronald Koeman ook tegen Oostenrijk weer een invalbeurt gunde aan . René van der Gijp stelt dat het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd meer baat had gehad bij het inbrengen van , die dit toernooi nog geen minuut in actie kwam.

"Ik heb Wijnaldum nog geen wedstrijd wat zien doen", zegt Johan Derksen. "Die weet wat van Koeman, misschien, maar ik begrijp niet waarom die jongen erbij is. Dat vind ik bijna niet te verkopen tegenover andere bankzitters", zegt de analist uit Grolloo over de middenvelder die tegen Oostenrijk zijn 95ste interland mocht spelen. Van der Gijp sluit zich daarbij aan: "Als je nou uitgaat van de kracht van het middenveld van Oostenrijk, dan kan je beter Gravenberch inbrengen. Die kan die kracht aan, die kan die power aan." Derksen vult nog aan: "Hij heeft ook het loopvermogen."

Voor oud-bondscoach Dick Advocaat was niet duidelijk wat het plan van Koeman op het middenveld nou precies was in het afsluitende groepsduel. "Ik begreep in het begin helemaal niet hoe het middenveld stond", zegt De Kleine Generaal. "Uiteindelijk speelde Oostenrijk gewoon simpel 4-3-3, maar dan met de buitenspelers ver naar binnen en de backs eroverheen", analyseert de bondscoach van Curaçao. "Dan weet je dat je het moeilijk krijgt, maar op het middenveld was het drie tegen drie. Dan moet je er tegenaan gaan staan, anders word je eruit gelopen. En dat gebeurde continu via de linkerkant, dat was een groot probleem en heeft ook met het type middenvelders te maken", aldus Advocaat.

Check hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside Oranje.