Van der Vaart: 'We lachen soms om hem, we ergeren ons dood aan hem, maar hij doet het wel'

wordt geprezen door de analisten van de NOS na de oefenwedstrijd tussen Nederland en Canada (4-0). De aanvaller kwam als invaller het veld op in minuut 62 en maakte na een minuut al de 3-0. Hij stond op de juiste plek om de bal binnen te werken nadat een schot van Jerdy Schouten werd gekeerd door de Canadese keeper.

“We kunnen erom lachen, af en toe ergeren we ons dood aan hem, maar hij doet het wel”, concludeert Rafael van der Vaart. “Ik denk dat hij heel erg gewaardeerd wordt in dit elftal. Elke keer als de bal voor zijn voeten komt, scoort hij. Hij is enorm gretig. Het is echt een spitsengoal, hij zit er goed bij.”

Oud-spits Pierre van Hooijdonk is het eens met Van der Vaart: Weghorst heeft waarde voor de selectie van Oranje. “Het is wel lekker om een spits in je selectie te hebben die een magneet heeft die aan staat, als hij erin komt. Dit balletje is echt spitseninstinct.”

“Dat moet je voelen, dat moet je ruiken. Hij staat er klaar om de bal binnen te tikken, mocht hij eventueel vrij komen. Hij zit in een flow en dan gebeurt dit”, stelt Van Hooijdonk.

