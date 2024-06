Van Hooijdonk haalt uit naar twee bondscoaches: 'Schijtbakkenvoetbal!'

Pierre van Hooijdonk heeft zich tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk (0-0) geërgerd aan het spel van beide ploegen. Zowel de Franse bondscoach Didier Deschamps als zijn Nederlandse collega Ronald Koeman liet de eigen ploeg in de woorden van Pi-Air 'schijtbakkenvoetbal' spelen, zo zegt de oud-spits in de nabeschouwing bij de NOS.

Frankrijk was grote delen van de wedstrijd in Leipzig dominant, maar slaagde er niet in de wederom uitstekend keepende Bart Verbruggen te passeren. Deschamps leek echter wel vrede te hebben met het punt, getuige zijn wissels. De al lang zittende bondscoach van Les Bleus bracht weliswaar onder meer Olivier Giroud binnen de lijnen, maar koos er niet voor een extra aanvaller op te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk vindt dat onbegrijpelijk. Na het horen van de eerste reactie van Oranje-captain Virgil van Dijk reageert het vrijetrappenkanon van weleer: "Je hoort iemand die het punt dat ze willen hebben, heeft verdiend. Zo hebben beide coaches deze wedstrijd ook aangevlogen." Vooral Deschamps neemt hij dat kwalijk: "Als ik die selectie zie... Kylian Mbappé valt dan weg, en dan ga je naar een 4-4-2- met Adrien Rabiot een beetje aan die linkerkant spelend. En je hebt Randal Kolo Muani, Kingsley Coman en Bradley Barcola als vleugelspitsen (op de bank, red.). Schijtbakkenvoetbal eigenlijk, met dát materiaal."

Toch moet ook Oranje het ontgelden: "Ik vind het van de kant van Koeman eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik bedoel: hij brengt Wout Weghorst, dat vind ik helemaal geen basisspits. Je kan met Donyell Malen in de spits gaan spelen, dan hou je in ieder geval de dreiging van de snelheid. Of met Cody Gakpo in de spits en Malen op links, of Joshua Zirkzee in de spits zetten. Ja, ik vind echt wel dat we te behoudend hebben gespeeld", sluit Van Hooijdonk af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.