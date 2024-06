Verbazing bij NOS om opstelling Nederlands elftal: ‘Het is gek, want Koeman heeft eerder gezegd…’

Het Nederlands elftal begint vrijdagavond met én in de basis aan het EK-duel met Frankrijk. Wout Brama is enigszins verrast en pakt Ronald Koeman op een uitspraak die de bondscoach van Oranje eerder deed over beide spelers.

Dumfries behoudt tegen Frankrijk zijn basisplaats op de rechtsbackpositie, terwijl Frimpong als rechtsbuiten zal acteren. Laatstgenoemde maakte tijdens het oefenduel van Oranje met IJsland (4-0 zege) op 10 juni een prima indruk voorin.

“Het is wel gek, want Koeman heeft eigenlijk gezegd dat Frimpong en Dumfries niet samen kunnen spelen. Dat gaat hij nu wel doen”, reageert Brama, oud-speler van onder meer FC Twente, vlak voor de aftrap bij de NOS. Overigens zei Koeman na de oefenwedstrijd tegen IJsland wel degelijk dat Dumfries en Frimpong samen in één team zouden kunnen spelen, ondanks dat Lutsharel Geertruida in dat duel rechtsback was.

John van den Brom, eveneens aanwezig in studio van de NOS, vindt het ‘vrij logisch’ dat Koeman tegen Frankrijk kiest voor Dumfries én Frimpong. “Frimpong heeft natuurlijk niet heel vaak als rechtsbuiten gespeeld, maar hij heeft dat wel heel goed gedaan in die oefenwedstrijd tegen IJsland. Voor mij is dat wel een vrij logische keuze”, aldus de trainer, die komend seizoen voor de groep staat bij Vitesse.

