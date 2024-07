Verrassende toptransfer bij PSV niet uitgesloten: 'Misschien wordt hij wel de speler waar een hoog bod voor komt'

Jeroen Kapteijns sluit niet uit dat niet , maar uiteindelijk de speler wordt die PSV deze zomer veel geld oplevert. In tegenstelling tot naast Veerman ook , maakt Schouten tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland wél een goede indruk. Knap, vindt Mike Verweij, omdat het een paar maanden geleden nog de vraag was of hij überhaupt mee zou gaan met het Nederlands elftal.

Het EK in Duitsland is in volle gang, maar bij PSV is men druk bezig met het nieuwe seizoen. De regerend landskampioen sloeg al een aantal belangrijke slagen met het oog op de toekomst. Zo zette Ismael Saibari zijn handtekening onder een nieuw contract, maakte Malik Tillman definitief de overstap van Bayern München naar PSV en blijft ook Sergiño Dest de komende jaren werkzaam in Eindhoven. De verwachting is echter niet dat de Eindhovenaren het volledige kampioenselftal intact zullen houden. “Er zal ongetwijfeld nog wel wat los gaan komen voor Bakayoko en wellicht ook voor Veerman”, zegt Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Presentator Pim Sedee kan zijn lach niet inhouden als Kapteijns de naam van Veerman laat vallen. De Volendammer was in het afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers bij PSV, maar heeft tijdens het EK nog geen goede indruk achter kunnen laten. Kapteijns verwacht echter dat, ondanks zijn slechte wedstrijd tegen Oostenrijk, nog voldoende clubs Veerman op het lijstje hebben staan. Ook Bakayoko heeft nog niet kunnen imponeren in Duitsland. De vleugelspeler moet vooralsnog genoegen nemen met een reserverol bij België. Over interesse heeft Bakayoko desondanks niks te klagen. “Dat is een speler die door veel clubs wordt gevolgd. Het was eigenlijk vorig jaar al aan de orde. Toen waren er al serieuze biedingen, onder andere van Brentford en eerder al Paris Saint-Germain”, zegt Kapteijns.

Verweij weet dat het snel kan gaan. “Het is wel jammer dat hij (Bakayoko, red.) tot dusver zo weinig minuten heeft gemaakt. Schiet hij er drie in tegen Frankrijk en gaat België door, dan schiet zijn prijs omhoog”, aldus de Ajax-watcher, die onder de indruk is van Schouten. “Misschien wordt Schouten straks wel de speler waar een heel hoog bod voor komt. Veerman behouden en Schouten verkopen”, klinkt het eerst namens Kapteijns. Verweij zou het niet gek vinden. Hij vindt Schouten ondanks zijn teleurstellende tweede helft tegen Oostenrijk ‘een van de bepalende spelers’ van het Nederlands elftal. “Dat is wel knap. Dat hele rijtje afwezigen op het middenveld is natuurlijk al een paar keer genoemd. In eerste instantie kon je je zelfs afvragen of hij mee zou gaan, maar het was al snel duidelijk dat dat meer dan terecht was en zou gebeuren.”

Maar dat Schouten basisspeler is, had de speler zelf een paar maanden geleden ook niet verwacht, denkt Verweij. “Ik vind het wel mooi hoe hij zich ontwikkelt”, zo klinkt het. Schouten werd in 2022 verrassend door Louis van Gaal bij het Nederlands elftal gehaald. De middenvelder maakte meteen zijn debuut, maar bleef nadien lang uit beeld. Schouten maakte als speler van Bologna ook al veel indruk, maar mocht zich pas na zijn transfer naar PSV weer melden bij Oranje. Hij had in alle drie de groepsduels op dit EK een basisplaats.

