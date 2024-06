Verrassende woorden van Southgate over toekomst bij Engeland: ‘Dan zal ik hier waarschijnlijk niet meer zijn’

Het Engeland van bondscoach Gareth Southgate reist als een van de topfavorieten af naar het Europees kampioenschap in. De kans bestaat dat de 53-jarige oefenmeester bezig is aan zijn laatste weken als bondscoach van Engeland en dat dus het eindtoernooi in Duitsland zijn laatste kunstje wordt.

Het EK in Duitsland wordt voor Southgate zijn tweede Europees kampioenschap met The Three Lions. Tijdens EURO 2020 wist de bondscoach zijn ploeg naar de finale te leiden, maar ging het na strafschoppen op Wembley onderuit tegen Italië. Ditmaal moet het nog beter volgens de keuzeheur. “Als we niet winnen, zal ik hier waarschijnlijk niet meer zijn. Dan was het misschien de laatste kans”, vertelt hij in gesprek met BILD.

Volgens Southgate neemt ongeveer de helft van alle bondscoaches afscheid na een eindtoernooi. Iets dat volgens de bondscoach hoort bij het internationale voetbal. “Ik ben hier nu bijna acht jaar en we zijn dichtbij geweest", aldus Southgate. "Op een gegeven moment gaan mensen het vertrouwen in je boodschap verliezen. Als wij een geweldige ploeg zijn en ik een toptrainer, dan moet je presteren op de piekmomenten."

De bondscoach van Engeland is van mening dat dat ook mogelijk is op dit EK. Southgate die nog tot het einde van het jaar vastligt bij The Three Lions is vol vertrouwen over de huidige spelersgroep, de beste ploeg sinds zijn aantreden als bondscoach. “We hebben veel diepgang, vooral aanvallend. Het team heeft zich sinds het laatste WK ontwikkeld en meer ervaring opgedaan."

