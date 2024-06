'Ajax had hem niet zo makkelijk weg moeten doen, dit is het grote gelijk van Hamstra en Huntelaar'

Mike Verweij ziet in het optreden van op het Europees Kampioenschap 'het grote gelijk' van Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, die de Portugees in de zomer van 2022 naar Ajax haalden. De 21-jarige buitenspeler kroonde zich dinsdagavond tot matchwinner in het pouleduel met Tsjechië.

Het is vooralsnog sowieso 'het EK van de ex-Ajacieden', zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Met Christian Eriksen, Razvan Marin, Georges Mikautadze en Conceição kwamen in de eerste speelronde immers al vier oud-spelers van de Amsterdammers tot scoren. Dat zijn er zelfs vijf als de treffer van Maximilian Wöber - die namens Oostenrijk een eigen doelpunt maakte tegen Frankrijk - wordt meegeteld.

Ajax nam Conceição in de transferzomer van 2022 voor 5 miljoen euro over van de Portugese topclub FC Porto. In de Johan Cruijff ArenA kwam de Portugees in het rommelige seizoen 2022/23 onder achtereenvolgens Alfred Schreuder en John Heitinga tot 28 wedstrijden (waarvan slechts zes als basisspeler), waarin hij één keer scoorde en drie assists leverde.

Afgelopen zomer keerde hij op huurbasis terug bij Porto, waar Conceição een prima seizoen beleefde waarin hij uiteindelijk acht keer zou scoren en evenzoveel assists achter zijn naam verzamelde. Bovendien mocht de buitenspeler in maart van dit jaar debuteren in de nationale ploeg en nam bondscoach Roberto Martínez hem dus mee naar Duitsland. Het leidde ertoe dat Porto vorige week besloot de terugkoopoptie, ter waarde van 10,5 miljoen euro, in het huurcontract met de Amsterdammers, definitief te lichten.

"Bij Conceição had ik onmiddelijk het idee: 'Waarom laten ze die zo makkelijk weer gaan?'", zegt Ajax-watcher Verweij. Zijn collega Valentijn Driessen vindt dat wel heel opportunistisch: "Hij deed nu drie minuten mee, er komt een bal van de keeper en hij staat toevallig op de goede plaats. En de keeper gleed nog uit", relativeert de chef voetbal van de ochtendkrant de winnende treffer van de Portugees. Verweij houdt echter voet bij stuk: "Als je bij Portugal erin komt op het EK, dan ben je geen koekenbakker."



"Ik vond dat Ajax hem best langer had kunnen houden. Dit is dan het grote gelijk van Huntelaar, Hamstra en Milos Malenovic", doelt de journalist op de zaakwaarnemer van onder meer Schreuder en toenmalig Ajax-captain Dusan Tadic die veel invloed uitoefende op het transferbeleid van de club. "Die hebben deze man gehaald voor 5 miljoen euro, dat was eigenlijk een koopje. Hij is dan wel wat duurder verkocht, maar misschien had Ajax deze niet zo makkelijk weg moeten doen", besluit Verweij.



