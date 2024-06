Portugal overklast Tsjechië, maar heeft late goal Conceição nodig voor drie punten

Portugal heeft dinsdagavond met 2-1 van Tsjechië gewonnen, maar makkelijk ging het niet. Door een doelpunt van Lukas Provod kwam Tsjechië in de tweede helft op voorsprong, waarna een eigen goal voor de gelijkmaker zorgde. In de 90ste minuut viel Chico Conceição in, twee minuten later zorgde hij voor de winnende.

Na lang wachten kon dan ook eindelijk het toernooi beginnen voor Portugal en Tsjechië. Voor superster Cristiano Ronaldo is dit zijn elfde eindtoernooi met de nationale ploeg. Eerder op de avond speelden groepsgenoten Turkije en Georgië tegen elkaar. In een spektakelstuk werd in de allerlaatste minuten nog 3-1 voor de Turken en gaan zij aan de leiding in deze poule.

Artikel gaat verder onder video

Een spektakelstuk werd het in de eerste helft tussen Portugal en Tsjechië niet. De Tsjechen groeven zich in en de Portugezen hadden met een balbezit van 70% het overwicht. Pas in de 32e minuut werd Ronaldo in stelling gebracht door Bruno Fernandes. Keeper Jindrich Stanek kwam goed uit en pakte de bal van de spits uitkomend in Saudi-Arabië.

Later liet Ronaldo nog weer wat zien met een goede hakbal op Vitinha. De middenvelder van Paris Saint-Germain leek op de doelman af te kunnen lopen, maar goed verdedigend werk van Hranác voorkwam een doelpoging. De eerste helft werd afgesloten met wederom een poging van de veelvoudig Ballon d’Or-winnaar, maar wederom een goede redding van Stanek op een hard schot zorgde ervoor dat beide landen gingen rusten met een 0-0 stand.

Het spelbeeld in de tweede helft begon hetzelfde met een verdedigend Tsjechië en een aanvallend Portugal. Toch gebeurde er iets verrassends in de 62e minuut, want nadat Feyenoorder Ondrej Lingr werd ingewisseld volgde er heel snel een doelpunt voor de ploeg van bondscoach Ivan Hasek. Provod kreeg de bal buiten de zestienmeter Vladimír Coufal en schoot de bal in de linkerhoek achter Diogo Costa. Het was het eerste schot op doel van de Tsjechen en de Portugezen keken onverwachts tegen een achterstand aan.

Lang kon de Tsjechische ploeg hier niet van genieten, want in de 69e minuut kwamen de Portugezen al langszij door eigen doelpunt van Hranác. Een kopbal van Nuno Mendes werd gekeerd door Stanek, maar de doelman sloeg de bal tegen zijn eigen verdediger aan en de bal belandde in het eigen doel. Portugal ging daarna gelijk op zoek naar de voorsprong en een paar minuten later kwam er al een goede poging van Bernardo Silva. Ditmaal verwerkte de sluitpost het schot wel goed en ging de bal over de zijlijn.

In de slotfase van de wedstrijd leek Portugal op een voorsprong te komen door een doelpunt van Diogo Jota, maar door eerder buitenspel van Ronaldo ging de goal niet door. De spits van Al-Nassr kopte de bal op de paal en in de rebound kon de invaller van Liverpool binnenwerken, maar tevergeefs. Niet veel later kwam deze goal er toch nog voor de Portugezen. Oud-Ajacied Conceição mocht invallen en schoot de bal erin, nadat de bal bleef liggen in de zestienmeter door matig verdedigend werk van pechvogel Hranác. De voorzet kwam van de andere invaller Pedro Neto.

Door dit doelpunt in de absolute slotfase boekte Portugal een zwaarbevochten zege en gaat het samen met Turkije aan kop in de groep. De Turken staan op doelsaldo met één doelpunt voor. Beide landen treffen elkaar ook in de volgende ronde en kunnen gaan uitmaken wie er een gooi doet naar de eerste plek in de poule.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.