Virgil van Dijk eerlijk: ‘Dan zou ik een heel vervelend leven hebben’

Het Nederlands elftal kreeg vrijdagavond flink wat kritiek te verwerken nadat het tegen Frankrijk op een defensieve manier een punt veiligstelde. Oranje-aanvoerder krijgt die onvrede allemaal mee, maar is eerlijk dat hij er niet zoveel mee kan.

"Je hebt niet de controle over de mening van mensen”, aldus Van Dijk in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De één kan heel hoge verwachtingen van ons hebben waar de ander voor dit EK misschien zei ‘die zijn zo weer terug in Nederland’. Als je luistert naar iedereen die iets te vertellen heeft, blijf je met je gevoelens op en neer gaan. Het hoort er bij. Dat is ook bij de club zo. Het is de voetballerij, iedereen heeft een mening.”

Artikel gaat verder onder video

De aanvoerder van het Nederlands irriteert zich niet aan al die meningen. “Nee, als dat wel zo zou zijn zou ik echt een heel vervelend leven hebben. Kijk, tegen Frankrijk kunnen wij met 1-0 winnen, maar ook 2-0 verliezen had gekund. Toch? We pakten een punt, hebben nu alles in eigen hand. Hoe je het wil zien, dat hangt ook af van hoe je in het leven staat of wil staan. Voor journalisten is het iets om over te hebben en dat is prima.”

Van Dijk trekt de vergelijking met Engeland, vooraf toch een van de favorieten voor de Europese titel. “Engeland speelde gelijk tegen Denemarken en er werd alleen maar negatief over geoordeeld. Maar Denemarken is toch ook gewoon een solide team? En stel dat wij tegen Frankrijk in de slotfase wel vol zouden aanvallen en je krijgt ’m nog tegen. Wat krijg je dan te horen?”, vraagt hij zich af.

Volgens Van Dijk is het ontzettend moeilijk om punten af te snoepen van Frankrijk. “We willen gewoon allemaal heel veel. En het verwachtingspatroon bij Oranje is altijd heel hoog. Wij vinden zelf ook dat wij een heel goed elftal hebben. Maar dan moet je het ook laten zien in de grote wedstrijden. Een punt pakken tegen de vice-wereldkampioen is hoe dan ook een goed resultaat. Het resultaat telt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.