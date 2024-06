Van Dijk deelt lichte sneer uit aan Van Gaal: 'We waren wel vroeg naar huis, of niet?'

is het niet met Maarten Wijffels eens dat het Nederlands elftal het Europees Kampioenschap in Duitsland eventueel beter in een systeem met vijf verdedigers kan vervolgen. De ontluisterende nederlaag tegen Oostenrijk van afgelopen dinsdag maakte duidelijk dat Oranje nog steeds kwetsbaar is als de tegenstander volop druk zet op de achterste linie en op het middenveld een overtal creëert. Volgens Van Dijk is het echter vooral een kwestie van ‘verantwoordelijkheid’ nemen.

De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal verbaast zich over het feit dat de stemming in Nederland binnen een paar dagen volledig is omgeslagen. Na het gelijkspel tegen Frankrijk was men nog positief over de verdedigende organisatie in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, maar daarvan was na de nederlaag tegen Oostenrijk niets meer over. Wijffels ziet echter een groot verschil tussen Frankrijk en Oostenrijk. “Is het verschil niet dat Oostenrijk een tegenstander was die jullie echt onder druk zette en op het middenveld zorgde voor een overload? Jullie probeerden achterin een man over te houden, maar dan kom je wel in de problemen op het moment dat de tegenstander je zo onder druk zet”, zei Wijffels vrijdagmorgen op de persconferentie.

Van Dijk stelt dat je uiteindelijk terug moet kunnen vallen op een ‘verdedigende basis’. “Als je de tegendoelpunten bekijkt tegen Oostenrijk, dan hebben we elke keer een overtal, maar ze scoren toch twee keer uit zo’n moment. Dan kun je wel praten over van alles en nog wat, maar dat is ook iets met de wil en verantwoordelijkheid pakken om doelpunten te voorkomen. Dat is gewoon iets wat we in de afgelopen wedstrijd slecht hebben gedaan. Daar neem ik zelf ook verantwoordelijkheid in”, zo klonk het namens de aanvoerder. Wijffels begon vervolgens toch weer over de Oostenrijkse ‘overload’ op het middenveld. “Dan hebben jullie op een gegeven moment zelfs twee man over achterin. Schouten zie je staan en die kijkt van: ja, en nu?”

De verslaggever van het Algemeen Dagblad vroeg zich af of Van Dijk Jerdy Schouten op dat moment niet naar voren had moeten ‘duwen’. Dan zou de verdediger weliswaar heel even één op één komen te staan, maar Marko Arnautovic is ‘natuurlijk geen Mbappé qua snelheid’. Van Dijk ziet het echter anders. “Het was een hele slechte wedstrijd, laten we dat vooropstellen. Maar het gaat uiteindelijk om het hele team, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt. Als jij niet wordt gecoacht, dan moet je volgen. Dat zijn de principes die er zijn. Uiteindelijk hadden er zeker momenten geweest kunnen zijn waarbij ik misschien door kon stappen, maar nu gaan we weer helemaal in discussie over specifieke momenten. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen en ikzelf, zeker ikzelf, de verantwoordelijkheid moet pakken. Dat besef ik als geen ander.”

Vijf verdedigers

Van Dijk zei eerder op de persconferentie dat het Nederlands elftal zichzelf misschien wel ‘overschat’ wat kwaliteit betreft. Wijffels vroeg zich om die reden af of de ploeg niet moet terugkeren naar een systeem met vijf verdedigers, zoals tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. “Dan kun je ook doordekken, is het misschien iets makkelijker en houd je ook een man over.”

Van Dijk: “Dat denk ik niet nee.”

Wijffels: “De vorige bondscoach zei ook niet voor niets: we zijn niet zo goed, dus moeten we een list verzinnen om…”

Van Dijk: “Ja, maar we waren wel vroeg naar huis, of niet?

Wijffels: “Nou, kwartfinale en bijna halve finale, maar dat is te vroeg?”

Van Dijk: “De verwachting was volgens mij dat we wel ietsje verder zouden kunnen komen op het WK. Ik denk dat wij, met de spelers die we hebben, 4-3-3 heel goed kunnen bespelen en dat het belangrijk is dat de manier van druk zetten heel duidelijk is. Maar waar ik op terug wil vallen: het begint met verantwoordelijkheid nemen. En dat is in de laatste wedstrijden bij iedereen, maar ik kijk vooral naar mezelf, ondermaats geweest. Dat is iets wat beter moet.”

