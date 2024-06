Van Dijk komt op voor Oranje-dissonant: ‘Vertrouwen in dat hij de beste versie van zichzelf kan laten zien’

is van mening dat Nederland achter moet blijven staan. Na een zwak optreden van de spits tegen Frankrijk ontstond er een flinke discussie over zijn basisplaats. Volgens de aanvoerder van Oranje moet deze discussie wat minder.

“Memphis weet zelf ook wel dat hij beter kan dan tegen Frankrijk”, begint Van Dijk in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb alle vertrouwen in hem dat hij snel zijn beste versie van zichzelf weer kan laten zien. Dat komt goed. Memphis is een hele sterke persoonlijkheid.” De verdediger hoopt dan ook dat Depay mag starten tegen Oostenrijk. “Scoren is het belangrijkste voor een spits en als het lukt zal dat Memphis vertrouwen geven. Tegen Frankrijk scoorde hij bijna. Tegen Oostenrijk kan hij er zo maar twee inschieten.”

“Scoort hij dan zal dat ook zijn meevoetballen en balvastheid ten goede komen”, gaat hij verder. “Ik maak me er niet zo druk over. Niet iedereen kan iedere wedstrijd zijn beste wedstrijd spelen. We gaan de beelden bekijken en zijn slim genoeg om hier weer met z’n allen van te leren. En natuurlijk kunnen we onszelf verbeteren.” Buiten de kritiek op Depay heeft Van Dijk er vrij weinig van meegekregen. “Iedereen mag zijn mening hebben. Het maakt wel uit wie de kritiek levert of je er iets mee kunt of niet. Nee, irriteren doe ik me er niet aan. Dan zou ik een heel vervelend leven hebben. Wij moeten er als profspelers gewoon mee leven.”

Eén van de kritieken die Depay kreeg, was dat hij zich niet verantwoordelijk zou voelen voor het elftal. Daar is volgens Van Dijk niets van waar. “Hij is ook een leider in de groep en voelt zich verantwoordelijk voor onze resultaten. Die verantwoordelijkheid pakt hij ook. Zo is hij op dit moment heel erg bezig met jonge internationals zoals bijvoorbeeld Xavi Simons.” Tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk kreeg Tijjani Reijnders na balverlies op zijn kop van Depay. “Hij zal het niet zeggen om een andere reden dan dat Memphis uiteindelijk wil winnen. Zoals we allemaal willen winnen. Bij corrigeren hoort accepteren en doorgaan. We willen allemaal dezelfde richting op. Het is niet van: één die gaat die kant op en de ander weer een andere kant. Dan gaat het nooit succesvol worden met het Nederlands elftal”, besluit hij.

