Voormalig premier Georgië maakt na EK-stunt gigantisch bedrag over naar Mikautadze en co

De Georgische voetballers hebben na de kwalificatie voor de achtste finales een flinke bonus gekregen uit onverwachte hoek. Bidzina Ivanishvili, voormalig premier van het Oost-Europese land, kwam met een 'donatie' van maar liefst tien miljoen euro.

Bij vele bookies en in tal van poultjes was Georgië de gedoodverfde kandidaat om laatste te eindigen in Poule F, waarin Portugal, Turkije en Tsjechië de tegenstanders waren. Nadat uit de eerste twee groepsduels tegen Turkije en Tsjechië slechts één punt werd behaald, geloofde niemand meer in een stunt. Maar tijdens dit EK wordt men wel vaker verrast: woensdag versloeg Georgië Portugal met 2-0.

Met vier punten tijdens de groepsfase behoorde Georgië, dat pas voor de eerste keer meedoet aan een EK, tot de beste nummers drie en mag het land zich op gaan maken voor een achtste finale. Ex-premier Ivanishvili was zo door het dolle heen na de wedstrijd tegen Portugal, dat hij besloot een bonus te schenken aan de voetballers van Georgië. De rijke man heeft beloofd dat deze bonus tien miljoen euro zal bedragen. "Deze overwinning is historisch, dit is een droom", zei Ivanishvili.

Mochten de Georgiërs het onmogelijke presteren en ook Spanje (de tegenstander in de achtste finales) verrassen, ligt er nog eens een bonus van tien miljoen euro klaar. Als je de bookies moet geloven, is die kans heel klein, maar dat was de kans op het overleven van de groep voor Georgië voor het toernooi ook. Zondag 30 juni staan beide landen tegenover elkaar om 21:00. Kan EK-topscorer Georges Mikautadze weer scoren en de verrassing van het toernooi compleet maken?

