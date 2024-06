Vraagprijs bekend: 'Dit bedrag moet Ajax betalen voor Pablo Rosario'

Ajax zal een bedrag van vier à vijf miljoen euro moeten neertellen om binnen te halen, zo verwacht journalist Mike Verweij. Deze week werd duidelijk dat Ajax zich wil versterken met de 27-jarige middenvelder van OGC Nice, maar een mogelijke vraagprijs was tot dusver nog niet genoemd.

Rosario en Ajax zijn al met elkaar in gesprek. Een eerste voorstel van Ajax heeft niet geleid tot een persoonlijk akkoord. “Binnenkort wordt een tegenvoorstel (vanuit het kamp-Rosario, red.) verwacht. Als ze het idee hebben dat ze eruit gaan komen, moet er onderhandeld worden met Nice”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off. “Destijds is hij voor zes miljoen euro van PSV overgenomen. Hij heeft nu nog een contract voor een jaar. Ik denk dat ze hem nu wel voor vier tot vijf miljoen euro moeten kunnen oppikken.”

Een vraagprijs van vier à vijf miljoen euro zou relatief laag zijn, want het algoritme van FootballTransfers schat de waarde van Rosario in op 9,5 miljoen euro. Rosario was tijdens zijn jeugdjaren al een aantal seizoenen actief in Amsterdam, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht van Ajax kwam het destijds niet. Francesco Farioli, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, werkte vorig seizoen met Rosario samen bij OGC Nice en hoopt hem mee te nemen naar Amsterdam.

Volgens eerdere informatie van Verweij heeft de ex-PSV'er het eerste aanbod van Ajax - een contract tot de zomer van 2028 - naast zich neergelegd ‘omdat er tussen vraag en aanbod nog een behoorlijk verschil zit’. De clubwatcher verwacht dat José Fortes Rodriguez, de zaakwaarnemer van Rosario, op ‘korte termijn’ met een tegenvoorstel komt.

