Wayne Rooney en Alan Shearer zien één groot probleem voor Oranje dit EK

De analisten van de BBC zijn overwegend positief gestemd over het Nederlands elftal. De kwaliteit in de voorhoede is echter een zorgenkindje, zo vinden Wayne Rooney en Alan Shearer.

“Het ziet er georganiseerd uit bij Nederland”, zegt Rooney in de wedstrijdanalyse na het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk. “De balans in het team is goed. Ik denk dat de voorhoede weleens het breekpunt kan zijn, maar er is een goede balans, het team heeft ervaren spelers en is moeilijk om tegen te spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Alan Shearer vindt de voorhoede van Oranje ook zorgelijk. Spits Memphis Depay maakte geen goede indruk tegen Frankrijk en had van Shearer wel eerder vervangen mogen worden door Wout Weghorst. Die wissel vond in minuut 79 plaats. “Na wat hij presteerde in de eerste wedstrijd, had ik verwacht dat hij meer speeltijd zou krijgen. Ik maak me bij Nederland vooral zorgen om de kwaliteit voorin.”

Gary Lineker ziet wel lichtpunten: “De balans is goed en verdedigend zijn ze ook sterk.” Rooney reageert: “Ja, defensief ogen ze solide. Frankrijk had vandaag wel kansen en had misschien moeten scoren, maar met de ervaring die Nederland heeft kunnen ze de nodige ploegen verrassen, als ze groeien in het toernooi.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.