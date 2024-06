Wilfred Genee kondigt opnieuw afwezigheid Van der Gijp aan: 'Dan weten we dat alvast'

René van der Gijp laat ook volgende week een uitzending van Vandaag Inside Oranje aan zich voorbijgaan. De voormalig profvoetballer ontbrak donderdagavond al wegens de verjaardag van zijn zoon, die na het weekeinde gaat afstuderen. Van der Gijp zal om die reden ook volgende week een avond niet van de partij zijn.

Dat vertelde Wilfred Genee donderdagavond. “De zoon van René is ook jarig. Daarom is René vanavond niet aanwezig. Hij is er volgende week trouwens nog een keertje niet, dan weten we dat alvast. Dan gaat Nicky afstuderen, dus is René er ook niet”, zo kondigde de presentator aan. Genee vertelde niet op welke dag Van der Gijp niet te zien is in Vandaag Inside Oranje. Het normaal gesproken vaste gezicht van het programma werd donderdagavond vervangen door Rutger Castricum.

Kritiek

Dat Van der Gijp de uitzending van Vandaag Inside Oranje aan zich voorbij liet gaan wegens de verjaardag van zijn zoon, kwam hem op kritiek van een Privé-sterjournalist te staan. Johan Derksen nam het echter op voor zijn collega en maakte korte metten met diens criticasters.

Johan Derksen ergert zich aan de kritiek op de afwezigheid van René van der Gijp

