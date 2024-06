Johan Derksen maakt korte metten met kritiek op Van der Gijp

Johan Derksen heeft zich donderdagavond zeer complimenteus uitgelaten over René van der Gijp. Laatstgenoemde ontbrak in de uitzending van Vandaag Inside Oranje wegens de verjaardag van zijn zoon. Volgens Derksen is Van der Gijp een ‘heel ander’ mens geworden sinds het overlijden van zijn ex-vriendin in 2016. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International hekelt dan ook de kritiek op Van der Gijp zijn afwezigheid donderdag.

De voormalig profvoetballer is normaliter niet weg te denken aan tafel bij Wilfred Genee en Derksen, maar liet de uitzending van donderdagavond dus aan zich voorbijgaan om de verjaardag van zijn zoon te vieren. Genee en Derksen vinden het niet meer dan normaal dat Van der Gijp op zo’n moment bij zijn familie wil zijn. “Toen René zijn ex-vriendin overleed, moest hij plotseling zijn zoon nemen. Daar hebben wij ons best wel zorgen om gemaakt, omdat René leefde als een vrijgezel. Maar dat heeft hij fantastisch opgepakt”, zo is Derksen lovend over zijn collega.

“Dat heeft hij echt fantastisch en serieus opgepakt. Het is echt een heel ander mens geworden”, aldus de Snor. Rutger Castricum, donderdagavond de vervanger van Van der Gijp, begint vervolgens over de kritiek die er was op de afwezigheid van de oud-voetballer van onder meer PSV. Zo sprak Privé-sterjournalist Jan Uriot in de podcast Strikt Privé zijn verbazing erover uit. “Nou, ik vind dat heel raar. Ik bedoel: zijn collegaatje Wilfred Genee is ook vandaag (donderdag, red.) jarig. Ja, terwijl ik dan denk: als híj dan een dagje vrij neemt, dat had ik wel… Maar goed. Of Gijp blijft weg omdat hij denkt: dan hoef ik geen cadeau te kopen voor Wilfred”, wordt Uriot geciteerd door Mediacourant.

Derksen heeft de kritiek op zijn collega met ongeloof vernomen. “Waar bemoeien mensen zich mee? Wij vinden het heel sociaal, zoiets zou hij vroeger nooit doen. Heel erg goed wat hij doet. En dan is er een of andere flapdrol van een roddelblad die daar een mening over heeft in een podcast… Die podcast is ook een verschrikking hè”, maakt Derksen korte metten met de criticasters van Van der Gijp. “Al die klootzakken die maar meningen spuien. Laat dat aan de vakmensen over”, zo voegt Derksen er nog een beetje cynisch aan toe.

Johan Derksen ergert zich aan de kritiek op de afwezigheid van René van der Gijp

