Wilfred Genee is klaar met negatieve Job Knoester: 'Wat zit je nou te zeiken man?'

Wilfred Genee kan er echt van genieten dat België in de achtste finale moet aantreden tegen Frankrijk. De Belgen leken al gauw genoegen te nemen met een punt tegen Oekraïne, maar bekopen dat met een moeilijke volgende wedstrijd.

Tijdens Vandaag Inside Oranje besluit Genee opeens zijn plezier met de andere tafelgasten te delen. "Die Belgen moeten toch ook hebben gedacht van: hadden we er maar iets meer aan getrokken gisteren... Die spelen nu tegen de Fransen. Wat een stelletje sukkels zijn dat."

Bas Nijhuis stelt dat wij veel geluk hebben gehad, ten opzichte van onze zuiderburen. "Als Nederland zijn we heel goed uitgekomen tegen Roemenië." Johan Derksen sluit zich daarbij aan. "We hobbelen zo door." Job Knoester is het daar niet mee eens. "Iedereen zegt: we hobbelen zo door. Maar als je Oostenrijk verliest, waarom denken we dan dat we van Roemenië gaan winnen?"

Genee hoort liever een optimistischer geluid. "Het gaat alleen maar beter, jij bent zo negatief altijd. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik denk dat we er echt overheen walsen de komende wedstrijden." Knoester blijft weinig overtuigd. "Je kunt beter tegen Frankrijk eruit vliegen dan tegen Roemenië." Op een gegeven moment is Genee er klaar mee: "We gaan er niet uit tegen Roemenië, wat zit je te zeiken man?"

